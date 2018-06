Sind denn tatsächlich alle Studienplätze schon vergeben?

Nein, noch nicht. Einige Nachrückverfahren können bis Ende November laufen. Verlassen sollte man sich aber nicht darauf, noch eine Zusage zu bekommen. Wonach man auch an manchen Universitäten schauen kann: nach Restplätzen, bei denen das Nachrückverfahren schon abgeschlossen ist – sie werden oft im Losverfahren verteilt.

Und wie finde ich jetzt noch einen freien Studienplatz?

Interessierte können bei den Wunschuniversitäten anrufen und nachfragen. Das ist aber mühsam. Deshalb gibt es die Hochschulkompass-Studienplatzbörse im Internet, die gemeinsam von der Stiftung für Hochschulzulassung und der Hochschulrektorenkonferenz angeboten wird. Sie findet sich unter www.hochschulkompass.de/studienplatzboerse.html – wie schon in den vergangenen Jahren können hier Hochschulen noch freie Studienplätze eintragen, sowohl zulassungsfreie als auch solche mit NC. Interessierte werden von der Plattform direkt an die jeweilige Uni weitergeleitet. Dort bewerben sie sich und nehmen bei Studienplätzen mit NC am Losverfahren teil. Sind die Studienplätze zulassungsfrei, wird oft die Einschreibefrist verlängert, sodass man sich einfach doch noch immatrikulieren kann. Mit etwas Glück können sich so Bewerber und Lücke finden. Wer bei der Studienplatzbörse sein Traumfach nicht findet oder unbedingt in einer bestimmten Stadt studieren will, für den lohnt sich auch ein Anruf bei der Wunschuniversität.

Was für Angebote gibt es in der Börse?

Im Moment geht es hoch her auf der Plattform: Die Angebote wechseln täglich. Vergangene Woche gab es unter anderem noch Studienplätze in Psychologie, BWL und Germanistik. Medizin findet man nicht – aber vielleicht einen ähnlichen Studiengang? Es lohnt sich, die Angebote im Blick zu behalten. »Wir haben mit der Börse in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht«, sagt Bernhard Scheer von der Stiftung für Hochschulzulassung. Trotzdem rät er zur Vorsicht: »Bevor man einen Studienplatz annimmt, der nicht den eigenen Vorstellungen entspricht, sollte man auf jeden Fall über Alternativen nachdenken.«