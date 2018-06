DIE ZEIT: Was haben Sie in jedem Hotel dabei?

Nana Mouskouri: Ein Stück Seife mit Jasmin-, Rosen- oder Minzduft. Viele Hotels haben nur flüssige Seife, und die mag ich nicht. Ich kann mich daran nicht gewöhnen, ich finde sie unangenehm, wenn sie über die Hand läuft. Außerdem nehme ich immer gerahmte Fotos von meiner Familie mit und stelle sie auf den Nachttisch. Wenn ich allein bin, lege ich sie sogar auf die andere Seite des Bettes, damit ich mich nicht so einsam fühle.

ZEIT: Wie sieht ein Zimmer aus, in dem Sie sich wohlfühlen?

Mouskouri: Es sollte jedenfalls nicht übermäßig dekoriert sein. Die Inneneinrichtung sollte mir nicht das Gefühl geben, ich bin am falschen Ort. Einmal wohnte ich eine Woche in einem Kolonialstil-Hotel in Kenia und musste auf dem Rückweg in München zwischenlanden. Ich übernachtete im Bayerischen Hof, der Manager gab mir die Suite, die er für die schönste hielt. Es war ein riesiges Zimmer mit afrikanischem Dekor: Löwen, Masken, gedeckte Farben – wunderhübsch, aber der Raum erinnerte an das Hotel in Kenia. Ich hätte mich darin gefühlt, als wäre ich wieder zurückgereist. Ich habe sofort um ein anderes Zimmer gebeten.

Nana Mouskouri Die griechische Sängerin Nana Mouskouri (76) hat im Laufe ihrer Karriere mehr als 250 Millionen Platten verkauft. Am 29. November tritt sie zum letzten Mal live in Deutschland auf, in der Berliner Philharmonie

ZEIT: Welchen Service nutzen Sie in Hotels?

Mouskouri: Ich bestelle eine Zeitung für den Morgen, meist die International Herald Tribune . Außerdem lasse ich das Frühstück immer aufs Zimmer bringen. Das regle ich per Telefon – diese Ankreuzlisten auszufüllen, finde ich unpersönlich. Einige Hotels haben einen Butler für die VIP-Etage – der ist meist sehr angenehm, bisweilen aber etwas übereifrig. Vor 15 Jahren habe ich mal in Sun City in Südafrika übernachtet, dort hat der Butler alle zehn Minuten die Kaffeekanne ausgetauscht, damit der Kaffee nicht abkühlt. Und im Regent Hotel in Hongkong tauschen sie jede Stunde die Schokolade auf dem Zimmer aus, damit sie nicht schmilzt.

ZEIT: Haben Sie ein Lieblingshotel?

Mouskouri: Das Connaught in London. Dort wohne ich fast immer in der gleichen Suite auf der zweiten Etage. Es hat ein wunderbares hohes und weiches Bett. Ich fühle mich da immer wie früher bei meiner Großmutter, die ein ähnliches Bett hatte, wenn auch nicht so luxuriös. Und im Wohnzimmer steht ein Klavier, auf dem ich ab und zu spiele.

ZEIT: Was war Ihr schlimmstes Erlebnis in einem Hotel?

Mouskouri: Einmal in den siebziger Jahren brachte mich mein amerikanischer Manager im alten Regent in Washington unter. Es wirkte schon von außen wie eine bessere Ruine. Als ich in der Lobby auf den Schlüssel wartete, sah ich ein Tier an der Wand entlanglaufen. Ich sagte zu meinem Tour-Manager: »Guck mal, da ist eine Katze.« Er antwortete, als sei es das normalste auf der Welt: »Nein, das ist eine Ratte.« Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. In New York wurden mir Anfang der achtziger Jahre auch mal all meine Wertsachen aus dem Zimmer gestohlen. An den Hotelnamen kann ich mich nicht erinnern, nur an die Reaktion des Managers. Er sagte nur: »Da hatten Sie aber Glück, dass Sie nicht im Zimmer waren.«