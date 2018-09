Kürzlich verbrachte ich eine lange halbe Stunde damit, in einem Bioladen einen Tofuaufstrich auszusuchen, der weniger als 10 Prozent Fettgehalt hatte. Das ist die bittere Wahrheit über das Frauenleben von heute. Dass es auch anders geht, fiel mir in Kopenhagen auf. In einem Smørrebrødladen – einem Neo-Smørrebrødladen, in dem man die Traditionsstulle mit derselben Ironie isst, mit der man in Berlin Spätzle isst – gab es zu den Schweineschmalzbroten ein Herrengedeck: ein Bier und einen Aquavit. Man konnte zwischen Waldmeister, Holunder und anderen netten Sorten wählen. Tatsächlich war es zwölf Uhr mittags, und alle waren sturzbetrunken. Mit rotem Kopf stopfte ich meine Stulle in mich hinein, glücklich, wenn auch etwas schwitzend. Fühlt es sich so an, ein Mann zu sein?

Die Frauen in Dänemark lassen es sich auch sonst gut gehen. Das Land schneidet, was die Geschlechtergerechtigkeit betrifft, im Global Gender Report immer besser ab als Deutschland. Offenbar gilt: Wer trinken kann wie ein Mann, verdient auch Kohle wie ein Mann.

Die laschen Drinks, Beck’s Gold, Prosecco, Bellini, verdanken wir schließlich den Frauen. Eine Bar, in der man sitzt, sagte neulich ein Bekannter, ist für Frauen, in einer richtigen Bar sitzt man nicht. Frauen, sagte ein anderer Mann, können nicht mal aus der Flasche trinken. Sie kriegen es einfach nicht hin, ausreichend Luft an den Lippen vorbei in die Flasche zu lassen. Die PET-Flasche, die beim Trinken den Unterdruck ausgleicht, sei eine Erfindung für Frauen und ein weiteres Zeichen für die Feminisierung, sprich Verweichlichung, der Welt.

Frauen sind zum Saufen nicht gemacht. Unsere kleinen Enzyme können mit Alkohol nicht umgehen. Und wenn man sich am Tag danach unausgeschlafen fühlt, muss man eine Sonnenbrille aufsetzen und sagen: Sieh mich bitte nicht so genau an, ich sehe so fertig aus.

Es ist eine Frage, auf die unsere Zeit noch keine Antwort gefunden hat: Kommen wir weiter, wenn die Männer sich den Frauen anpassen oder wenn die Frauen sich den Männern anpassen? Wird es in den Büros freundlicher, wenn Frauen Chefs sind, oder werden die Frauen unfreundlicher? Oder: Werden die dänischen Klos sauberer oder dreckiger sein, wo sie nun nicht mehr in Männer- und Frauenklos eingeteilt sind? Darüber dachte ich nach, während bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen von Kopenhagen ein junger Däne seine Hände sanft über meine Brust gleiten ließ. Hätte ich mir denken können, dass auch beim Securitycheck nicht mehr zwischen den Geschlechtern unterschieden wird. Ich fühlte mich rückständig, so deutsch – ich komme aus dem Land der Hausfrauen und des Ehegattensplittings –, aber die Berührung eines Mannes mit hellblauen Augen und Weizenhaar bringt mich in eine gewisse Verlegenheit.