In der Pfalz liegt jetzt im Spätsommer sanftes Licht auf weich geschwungenen Hügeln, aber der Region haftet immer noch etwas Helmut-Kohl-haftes an. Als man Kohl und seinen Pfälzer Saumagen schon beinahe vergessen hatte, trat Kurt Beck, geboren in Bergzabern, auf den Plan und verkündete, sein Lieblingsgericht sei "Schnüffel", in Brühe schwimmende Schweineschnauzen.

Um nicht immer als die Heimat seltsamer Fleischspezialitäten zu gelten, ließ die Pfalz sich etwas einfallen. Der Pfälzer Wein ist bereits erfolgreich rehabilitiert worden; nun entdeckt die vom Tourismus lebende Region die Kastanie als weitere zeitgemäße Pfälzer Spezialität. Edelkastanien sind gesund, haben im Gegensatz zu Wurstwaren einen niedrigen Fettgehalt und enthalten Vitamine und Spurenelemente. Außerdem haben sie etwas Italienisches. Die Römer verbreiteten sie damals, vor der Entdeckung der Kartoffel, in ihrem Imperium, um ihre Soldaten zu ernähren. Im milden Klima der Pfalz gediehen die Kastanien besonders gut.

Unverbesserliche Pfälzer essen Kastanien als Füllung im Saumagen. Aber beim Kastanienfest in Edenkoben bei Neustadt an der Weinstraße lässt sich feststellen, dass man aus Kastanien auch Kuchen und Brot backen kann; man kann sie einlegen, kandieren und Nudelteig daraus machen oder zu Trauben und würzigem Käse essen.

Erika Jülg betreibt seit 1965 auf dem familieneigenen Weingut Jülg in Schweigen-Rechtenbach eine Weinstube und kocht aus Kastanien eine Suppe.

Dafür entfernt sie mit dem Messer die dunklere Schale und gibt die Kastanien in kochendes Wasser, bis die zweite, dünnere, pelzige Schale sich lösen lässt. In einer Pfanne lässt sie Butter zergehen, gibt Zucker hinzu und röstet die Kastanien. Dann löscht sie mit Rotwein und Fleischbrühe ab, salzt, pfeffert und lässt das Ganze eine halbe Stunde köcheln. Am Ende gibt sie Sahne dazu und püriert die gekochten Kastanien zu einer sämigen Suppe. Dazu passt ein 2009er Schweigener Sonnenberg Spätburgunder "Alte Reben" vom Weingut Jülg.

Erika Jülg sammelt ihre Kastanien oberhalb der Schweigener Weinberge selbst. Wer dafür zu faul ist, kauft die Kastanien in den Säckchen, die die Kinder überall am Straßenrand anbieten. Die meisten haben sicher keine Erlaubnis für das gewerbliche Sammeln und Verkaufen von Walderzeugnissen. Aber den Pfälzer Kindern mit ihrem freundlichen Dialekt sieht man das offenbar nach.

Kastaniensuppe

500 g Edelkastanien

1 Stück Butter

1 TL Zucker

½ l Rotwein

½ l Fleischbrühe

Salz, Pfeffer

3 EL Sahne