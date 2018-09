Es lohnt sich in diesen turbulenten Gipfeltagen, die genaue Definition des Wortes Hebel nachzuschlagen. Ein Hebel ist ein Kraftwandler. Mit einem gegebenen Krafteinsatz kann mehr bewegt werden, weil über den Hebelarm der eingesetzte Weg verlängert wird. Ein Hebel wandelt also nur um. Er vermehrt nichts.

Wenn die bisher mobilisierten Ressourcen nicht ausreichen, um die Schuldenkrise zu beenden, dann wird sich das auch durch die bloße Umwandlung dieser Ressourcen nicht ändern. Und dafür dieser gewaltige demokratische Aufwand? Schon wieder Parlament, schon wieder Werben für die Kanzlermehrheit, und dann am selben Tag Bundestagsabstimmung und europäischer Gipfel!

Dabei hat der Plan durchaus Charme. Der Hilfsfonds EFSF kann über 440 Milliarden Euro verfügen. Das reicht aber wahrscheinlich nicht aus, um die gewaltigen Kollateralschäden des politisch gewollten Schuldenschnitts in Griechenland einzudämmen: Banken müssen mit frischem Kapital ausgestattet werden, weil die Staatsanleihen in ihren Tresoren an Wert verlieren. Die Südflanke Europas muss abgesichert werden, damit die Krise nicht auf andere Staaten überspringt, denn für die Investoren ist Griechenland ein Präzedenzfall: Sie fürchten, dass sie auch ihr in Italien oder Spanien verliehenes Geld nicht wiederbekommen – und ziehen es ab.

Um all das finanzieren zu können, wäre ein Topf mit rund 2000 Milliarden Euro nötig. Der Hebel ist verführerisch, weil er die Illusion erweckt, man könnte zusätzliches Geld herbeizaubern – zum Beispiel, indem der Fonds wie bei einer Teilkaskoversicherung nicht mehr eine komplette Anleihe eines Krisenlandes absichert, sondern nur noch 20 Prozent dieser Anleihe. Meldet das Land Bankrott an, übernehmen die Steuerzahler 20 Prozent der Verluste. Mit 440 Milliarden Euro Einsatz können also 2.200 Milliarden – das Fünffache – bewegt werden. Auf dem Gipfel in Brüssel wurde in der Nacht zum Donnerstag beschlossen, den Rettungsfonds auf 1000 Milliarden Euro zu hebeln.

Der Haken dabei: Die Steuerzahler gehen stärker ins Risiko , weil bei ihnen die Verluste zuerst anfallen. Frankreich könnte dadurch sogar seine Top-Bonitätsnote verlieren. Wenn aber die Versicherungspolice den Versicherer in die Knie zwingt, ist sie ihr Papier nicht wert. Und noch aus einem weiteren Grund ist fraglich, ob sich die internationalen Investoren durch den Hebel dazu bewegen lassen, ihr Geld wieder in Spanien und Italien anzulegen: Wenn es wirklich zu einer Staatspleite kommt, sind die Verluste erfahrungsgemäß viel höher als zwanzig Prozent. Echte Sicherheit würde also nur eine Vollkaskoversicherung schaffen, dann aber ist der Hebeleffekt weg.

Europa hat zugelassen, dass aus einem beherrschbaren Problem – die gesamte griechische Staatsschuld beträgt nur dreieinhalb Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung der Euro-Zone – ein schier unlösbares wird. Mit Finanzalchemie lässt sich dieses Problem nicht lösen. Die Märkte wollen eine Antwort auf die politische Frage, ob die Europäer noch zusammenstehen oder nicht. Deshalb ist es folgerichtig, dass der Bundestag nun noch einmal eingeschaltet wurde.

Wenn derzeit von der Macht der Märkte und der Ohnmacht der Politik die Rede ist, dann ist das also nur die halbe Wahrheit. Denn umgekehrt gilt auch: Nie war der Einfluss der Politik auf die Märkte größer als heute, weil Entscheidungen über Schuldenschnitte und Rettungsschirme dramatischere Konsequenzen für den globalen Geldfluss haben als Arbeitsmarktreformen oder Rentenformeln.