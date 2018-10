Knochen können versteinern. Und manchmal fossiliert gar ein Stück Haut. Nicht aber das Verhalten von Tieren, die sich vor 150 Millionen Jahren auf den Kontinenten der Erde herumgetrieben haben. Doch dann ereignen sich noch Wunder, und "geochemische Informationen, abgespeichert in Fossilien, ergeben eine solche Gelegenheit", wie der US-amerikanische Geologe Henry C. Fricke in der Online-Ausgabe von Nature schreibt .

Das Rätsel, das Fricke und seine Kollegen lösten, gaben ihnen die ehemaligen Flussauen der Morrison-Formation auf. Das 1,5 Millionen Quadratkilometer große Gebiet im Westen der Vereinigten Staaten und von Kanada ist reich an Dinosaurierfunden. Allerdings war bislang unklar, auf welche Weise riesige Pflanzenfresser wie der Sauropode Camarasaurus dort überleben konnten. Denn im Oberjura war die Gegend saisonal extrem trocken. Warum also sind die gefräßigen Giganten, die zu den größten Wirbeltieren gehören, die je über die Erde stampften, nicht elendiglich verhungert oder verdurstet?

Warum starben die Dinosaurier aus? Klicken Sie auf das Bild, um die Infografik als PDF herunterzuladen. © Niels Schröder

Die Sauerstoffisotope im Zahnschmelz fossiler Saurierfunde ermöglichten den Wissenschaftlern, die Lebensweise der vegetarischen Riesen "paläogeografisch zu rekonstruieren". Die dentalen Isotope stammen aus der Nahrung, und der Vergleich mit den Isotopen in alten Erdschichten lässt auf die Lage der Weidegründe schließen.

Die Befunde zeigen, dass die Sauropoden erstaunlich gut zu Fuß waren. Während der trockenen Monate verzogen sie sich ins Hochland, wo sie üppig Wasser und Futter fanden. Dabei legten die Giganten rund 300 Kilometer weite Märsche zurück – zweimal im Jahr. Wenn im kühlen Herbst wieder saftiges Grün die Auen im Tiefland überwucherte, dann nahm der Camarasaurus den Rückweg in Angriff und lief, wie immer hungrig, bergab.