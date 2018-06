1. Europa ist unser Schicksal: Totschweigen geht nicht

Die Europafrage war tabu im Wahlkampf. Selbst die europafreundliche SP schwieg. Zu sehr fürchtete man, von rechts außen als "Euroturbo" gebrandmarkt zu werden. Doch nur drei Tage nach den Wahlen geht der Bundesrat in Europa-Klausur. Denn die Schweiz braucht eine neue Politik gegenüber ihrem wichtigsten Partner. Am dringendsten ist die Frage: Wie soll die Schweiz zukünftig mit EU-Recht umgehen? Soll man es wie bis anhin tel quel übernehmen, oder will man mitreden in Brüssel? Und wer hätte zu diesen Entscheiden etwas zu sagen: das Volk, die Kantone, das Parlament oder die Regierung? Dabei ist Eile geboten. Die Euro-Krise, also die mit sich selbst beschäftigte EU, wird die Position der Schweiz nicht stärken – im Gegenteil.

Von den Mitte-Wahlgewinnern ist aber diesbezüglich wenig zu erwarten. Mit dem Verhältnis der Schweiz zur EU befassen sie sich nicht; im Wahlprogramm der BDP fehlt das Wort "Europa" gänzlich. Trotzdem ermöglichen die Parlamentsnovizen neue Mehrheiten. Und die Schwäche der SVP könnte FDP, CVP und SP Mut machen, wieder etwas entspannter über Europa nachzudenken. Zudem geht Ende Jahr mit Micheline Calmy-Rey eine Außenministerin, die lieber in Tunis oder in Teheran als in Brüssel verhandelte. Anders als in der Öffentlichkeit vermutet, ist die Genferin eine EU-Skeptikerin. Und da im Sommer 2012 mit ihr auch EDA-Staatssekretär Peter Maurer den Hut nimmt, ist ein Neuanfang tatsächlich möglich.

2. "It’s the economy – again": Wo die wahren Probleme lauern

Zinsen, Wachstum, Inflation, Arbeitslosigkeit, Löhne, Steuern: Solches schien den Parteien in den letzten Monaten zweitrangig – bald aber werden diese Themen das politische Geschäft prägen. Denn dass die Schweiz von den globalen Turbulenzen verschont bleibt, darf nicht erträumt werden. Sinkende Einnahmen in Export und Tourismus, kühlere Konsumstimmung, ein notorisch teurer Franken, eine höhere Arbeitslosenrate, stagnierende Steuereinnahmen – all dies wird Stoff für epische politische Debatten liefern. Konkret wird das neue Parlament wohl erneut über das Pro und Kontra staatlicher Konjunkturspritzen debattieren müssen; über das Schuldenproblem der Arbeitslosenkasse; über ein Haushaltsdefizit samt notwendiger Sparprogramme – und vielleicht auch über Lohnentwicklung, Mindestlöhne und die Reichtumsverteilung in Zeiten steigender Teuerung. Zudem bekommt die Schweiz den Wunsch der Nachbarstaaten nach Solidarleistungen weiter zu spüren. Konkretes Beispiel: Die milde Holdingbesteuerung, von der EU längst gebrandmarkt, könnte bald zu einem Zankapfel werden wie zuletzt das Schwarzgeld.

3. Die Sozialpolitik: Raus aus den Schützengräben!

Neun Jahre sind eine lange Zeit. Aber in der nächsten Legislatur ist Weitsicht gefragt – vor allem in der Sozialpolitik. Von 2020 an schmilzt das AHV-Vermögen, und spätestens dann muss eine neue Finanzierung des wichtigsten Sozialwerks in Kraft treten. Die Weichen stellt das neu gewählte Parlament. Verweigert es sich – wie der alte Rat, der die 11. AHV-Revision scheitern ließ –, so droht von 2030 an ein riesiger Schuldenberg. Reformideen gibt es, von Rentenaltererhöhungen über eine Schuldenbremse für die Sozialwerke bis zum Lebensarbeitszeitmodell. Aber die Fronten sind verhärtet. Gewerkschaften, Grüne und SP sehen in den Vorschlägen der Bürgerlichen einen Sozialabbau. Als Minderheit im Land stellen sie sich quer – und haben das Stimmvolk auf ihrer Seite.

Der Aufruf an die Neugewählten lautet also: Raus aus den ideologischen Schützengräben! Soll die AHV auch unseren Kindern und Enkeln dienen, verträgt es weder linke Blindheit gegenüber den demografischen Veränderung noch rechtes Sozialstaat-Bashing.