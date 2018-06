Unter allen arabischen Ländern galt Libyen seit Langem als der undurchsichtigste Staat, als Exot. Es ist das Produkt des über Jahrzehnte entstandenen Gestrüpps von Revolutionsführer Gadhafi und seinem Clan. Der Leader gehörte Libyen, und Libyen gehörte dem Leader. Wer das eine berührte, fasste das andere an. Mit der Zeit entstand ein stets härter werdendes, durch Günstlinge und willfährige Sippen errichtetes Gehölz, gestärkt einerseits durch Erdölreichtum, geschwächt anderseits infolge einer niedergedrückten Zivilgesellschaft. Eine Art Dschungel.

Das Große spiegelte sich im Kleinen wider: Die Vasallen um den Führerclan griffen mit ihrem Tun und Lassen nämlich in den Alltag der Staatsgeschäfte ein, und sie genossen weitgehend freie Hand im Umgang mit Rechtsgütern, Verfahren und vor allem mit den Menschen. Meine Erfahrungen mit dem Regime Gadhafi zeigen im Kleinen auf, was im Großen gang und gäbe war.

Zwei Schweizer Geschäftsleute wurden bekanntlich nach der Verhaftung von Hannibal Gadhafi in Genf wegen angeblicher Gesetzesverstöße monatelang in Libyen in Ungewissheit und Angst zurückgehalten. Unsere Bemühungen zur Rückführung spielten sich im Widerschein von Arroganz, Willkür, Unrecht und Gewalt ab. Dazu die Beispiele.

Arroganz. Die Schweizer Außenministerin kehrte im Frühjahr 2009 trotz monatelanger intensiver Vorbereitung nach zweitägigem Aufenthalt unverrichteter Dinge aus Tripolis zurück, was wie ein Fanal anmutete. Die Bemühungen der Schweizer Außenpolitik waren festgefahren. Im August 2009 suchte ich den libyschen Premierminister auf, ebenfalls mit dem Ziel der Rückführung der beiden Männer – die mir der Premier in mehreren telefonischen Vorgesprächen in Aussicht gestellt hatte. In seinem Kabinett in Tripolis schilderte er mir zunächst ellenlang und wortreich die Verhaftung des Gadhafi-Sohnes Hannibal in Genf. Er spielte Detailtreue und Aufgebrachtheit aus, als wäre er leibhaftig dabei gewesen. Die umstehenden Funktionäre, unter ihnen auch der Außenminister, nickten zustimmend und mit zur Schau gestellter Abscheu. Die »Affaire Genève« war in der Führungskaste ein offensichtlicher Gemeinplatz. Alle wussten, wovon sie sprachen. Alle wussten, was sie davon halten mussten.

Ich entschuldigte mich, jedoch ausdrücklich nur für die Umstände der Festnahme und nicht etwa für unseren Rechtsstaat. Diese Tatsache ist medial immer wieder unrichtig dargestellt worden. Sie genügte dem Premierminister ohnehin nicht. Er hatte in den Vorgesprächen zum Treffen in Tripolis nämlich Sanktionen gegen namentlich genannte Genfer Polizeibeamte verlangt, was ich genauso zurückwies wie jegliche finanzielle Entschädigungen. Diese Forderungen kamen einer Geringschätzung unseres Rechtsstaates gleich. Sie waren die höchste Stufe der Arroganz. Die Frage verdichtete sich: Hinschauen oder wegsehen? Die Situation war total verfahren gewesen. Für mich galt im Interesse des Staates und der beiden Bürger deshalb: hinschauen! Es ging ja weder um Abenteuertouristen noch um politische Agitatoren, sondern um zwei Berufsmänner im Ausland, wie sie zu Tausenden unserer Exportwirtschaft dienen.

Willkür. Libyen verfügte über nur marginale staatliche Strukturen. Willkür und Beliebigkeiten verliehen dem intriganten ministerialen Umfeld deshalb eine gänzlich eigene, sowohl im Innern als auch nach außen unberechenbare Macht: Die beiden Schweizer befanden sich an einem Samstag Ende August 2009 im Außenministerium. Die Pässe lagen auf dem Tisch. Die Männer fieberten ihrer Befreiung entgegen. Sie freuten sich auf das Ende des Albtraums. Alles war reisefertig. Da intervenierte unversehens das Justizministerium mit einer Kautionsforderung in Höhe von einer Million libysche Dinar, erfüllbar innert 24 Stunden. Die Ministerien stritten sich nun um Pässe, Geld, Verfahren. Im Einvernehmen mit unserer Außenministerin und dank Unterstützung der Nationalbank stellten wir mit großem Aufwand im Sinne einer Bevorschussung an die beiden Männer das Geld bereit. Aber es kam alles anders: statt Ausreise Verschleppung, statt Rechtsstaat Willkür! Die Kaution wurde nämlich nicht eingefordert. Unter dem Vorwand einer medizinischen Untersuchung verbrachte man die beiden stattdessen spurlos an einen »sicheren Ort«. Niemand wusste zunächst, weshalb.