Der zweifache Familienvater , dessen Frau sich um die Kinder kümmert, ist bei der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) mit seiner Familie für monatlich rund 575 Euro abgesichert – plus eventueller Zusatzbeiträge, die einige Kassen in Höhe von 8 bis 15 Euro erheben. Unabhängig davon, in welchem Alter er in die Versicherung eintritt, und ob er mit einem Einkommen von 52.000 Euro nur knapp oberhalb der Versicherungspflichtgrenze liegt oder über 150.000 Euro verdient. Die maximalen Beiträge errechnen sich aus der Beitragsbemessungsgrenze für die Krankenversicherung. 2011 liegt sie bei 44.550 Euro im Jahr oder 3.712,50 Euro im Monat: 15,5 Prozent davon sind 575 Euro. Zusätzlich leistet sich jedes Elternteil eine Zahn- und eine Krankenhauszusatzversicherung, so kommen pro Person noch mal rund 60 Euro dazu. Dennoch kommt die Familie mit monatlich knapp 700 Euro deutlich besser weg als in einer privaten Kasse – dort müssten sie fast mit dem Doppelten rechnen.

Der 32-jährige kerngesunde, ledige Selbstständige , dessen Einkommen die Versicherungsobergrenze sprengt, zahlt in der GKV natürlich auch maximal 575 Euro. Berechnungsbasis ist die Steuererklärung des Vorjahres. Würde er sich die Leistungen der privaten Kasse über Zusatzversicherungen etwa in Höhe von 50 Euro hinzukaufen, kostete ihn das rund 200 Euro mehr als die Absicherung in der PKV, bei der er auf einen monatlichen Beitrag von 419 Euro käme.