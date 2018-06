Aus dem Schatten der Familie trat er erst spät heraus: Golo Mann (1909 bis 1994), der Historiker in der berühmten Sippe. Endlich, nach Vater Thomas, Onkel Heinrich und Bruder Klaus, bekommt nun auch er sein Nachleben organisiert: Die soeben gegründete Golo Mann-Gesellschaft will die Erinnerung an ihn wachhalten.

Auf der ersten Tagung der Golisten nun in Frankfurt musste zunächst ein drohender Skandal umschifft werden: Hartmut von Hentig, Pädagoge und Lebensgefährte des 2010 verstorbenen pädophilen Odenwaldschulleiters Gerold Becker, war eingeladen worden, über seinen Freund Golo zu sprechen. Nachdem »Glasbrechen«, der Verein der Missbrauchsopfer an der Odenwaldschule, dagegen Proteste angekündigt hatte, verzichtete Hentig kurzfristig auf die Teilnahme. Somit konnten sich die Teilnehmer darauf konzentrieren, was Weggefährten und Wissenschaftler berichteten. Man hörte vom Historiker, dessen Deutsche Geschichte (1958) zum immer noch gelesenen Millionenerfolg wurde und nach dessen monumentalem Wallenstein (1971) sich bis heute kein anderer Forscher an dieser großen Gestalt des Dreißigjährigen Krieges versuchte.

Sein geistiger Horizont, von Augustus bis Adenauer, machte ihn in der Bundesrepublik zum Starintellektuellen. Vehement engagierte er sich für die Ostpolitik und Willy Brandt – um dann 1980 überraschend Franz Josef Strauß zu unterstützen: aus Sorge vor einem Linksruck. Viele Rollen beherrschte der schillernde Golo Mann, der gerne mal schauspielerte: einsam und depressiv, erregbar, charmant und einfühlsam. Seine Tagebücher lagern im Schweizer Nationalarchiv; eine Edition wäre dringend zu wünschen. Weltläufigkeit hatte Golo Mann in der französischen und amerikanischen Emigration erlernt – womöglich auch seine öffentliche Meinungsfreude? In Zeiten der Finanzkrisen hörte man wehmütig von dieser Mannschen Tugend. Hans-Jochen Vogel erhob denn auch seine Stimme zu einem flammenden Appell: »Ich wünsche mir von Intellektuellen, dass sie sich engagieren!«