Und wenn uns die Ergebnisse nicht gefallen? In diesen Tagen macht der Westen Bekanntschaft mit einer anderen Seite der Arabischen Revolution – mit dem, was uns zuwider oder bedrohlich ist. Chaos und Gewalt gehören dazu, wie beim Tod des libyschen Diktators Gadhafi: wahrscheinlich durch eine wilde Exekution. Und da sind die Islamisten: die Sieger der ersten freien Wahl in Tunesien, die maßvoll und modern auftreten, in denen viele aber verkappte Fanatiker sehen. Was heißt das alles für unser Bild von der Revolution, für unseren Umgang mit ihr?

Beim Thema Gewalt und Gesetzlosigkeit ist das noch vergleichsweise einfach. Der Westen wird die Liquidation eines gefangenen Tyrannen nicht billigen und begrüßen. Ein Prozess gegen Gadhafi hätte Aufklärung über das Unterdrückungssystem (und über eventuelle westliche Komplizenschaft) bringen können; die Chance ist vertan. Aber dass ein Mann, der so gelebt und geherrscht hat wie Gadhafi, ein gewaltsames Ende findet, kann weder überraschen noch empören. Bedenklicher wäre es, wenn in Syrte Rachemorde an seinen Gefolgsleuten stattgefunden hätten. Leichenfunde nähren diesen Verdacht. Dass mit den Anhängern des alten Regimes rechtsstaatlich umgegangen wird, ist eine legitime Forderung an das neue Libyen.

Schwieriger ist die Frage nach dem Islamismus. Viele im Westen (und manche westlich orientierten Araber) haben eine geradezu neurotische Furcht vor dem politischen Islam, vergleichbar der Kopftuchangst gegenüber europäischen Musliminnen. Diese Sorge ist übertrieben. Der Islamismus als großes, die gesamte muslimische Welt erfassendes Erweckungsprojekt ist gescheitert; fast niemand mehr lässt sich vom revolutionären Gottesstaat des Ajatollah Chomeini inspirieren. Die heutigen islamistischen Parteien sind bescheidener – nationale, kulturkonservative Bewegungen mit zumeist stark sozialem Charakter. Mit ihnen kann und muss man leben.

Die arabischen Gesellschaften, die jetzt ihre politische Sprache wiederfinden, drücken sich vielfach religiös aus. Wir haben weder das Recht noch die Macht, das zu ändern. Doch wir können Grenzen setzen und Kriterien entwickeln; wir können das (für uns) Akzeptable vom Unerträglichen unterscheiden. In einem muslimischen Land muss es keinen christlichen Religionsunterricht an staatlichen Schulen geben, und wenn TV-Werbespots strengeren Sittlichkeitsvorschriften entsprechen sollen als im Westen: sei’s drum. Aber mit einer Regierung, die Mädchenschulen schließen oder nicht vor Fanatikern schützen würde, würden wir keine Bildungs- und Kulturkooperation betreiben.

Es konnte nicht ewig bei dem netten, gewaltfreien, aufgeklärten Gesicht bleiben, das die Arabische Revolution zu Beginn gezeigt hat. Jetzt kommt die Zeit des genauen, uneingeschüchterten – und immer noch wohlwollenden Hinschauens.