Lord Cromer, von 1883 bis 1907 britischer Generalkonsul in Ägypten, fand seinerzeit klare Worte über die Unterdrückung der muslimischen Frau. Während "der monogame Christ" die Frauen achte und seine Religion dazu diene "sie zu erhöhen", leide die muslimische Frau unter der "verderblichen" Vielweiberei, die das Familienleben zerstöre. Die Gegenüberstellung der freien westlichen Frau und der durch Vielehe, Geschlechtertrennung und Verschleierung entrechteten Muslimin ist ein bis heute vertrauter Topos.

Dabei zeigt das Beispiel Lord Cromers, der als Gründungsmitglied und zeitweiliger Präsident der "Männerliga gegen das Frauenwahlrecht" ein strikter Gegner der Frauenbewegung in seiner Heimat war, wie die Argumente bei dem Thema über Kreuz gehen können. Während dem prüden Westen im viktorianischen 19. Jahrhundert die schwüle Erotik eines märchenhaften Harem-Orients als gleichermaßen verlockendes wie abschreckendes Gegenbild diente, ist es gegenwärtig umgekehrt: Die sich vorgeblich in der Verschleierung ausdrückende Lustfeindlichkeit des Islams hebt sich ab vom schrankenlosen Hedonismus unserer Sphären. Der Verdacht, dass sich beide Positionen vor allem der westlichen (Männer-)Fantasie verdanken, liegt nahe. Schon Anfang des 18. Jahrhunderts schrieb die englische Reisende Lady Mary Montagu über die Orient-Reiseberichte ihrer männlichen Schriftstellerkollegen, sie würden "die jämmerliche Einkerkerung der türkischen Frauenzimmer beklagen", obwohl diese "doch vielleicht freier als alle übrigen des Erdbodens" seien.

Angesichts dieser verwirrenden Gemengelage und vor dem Hintergrund der Islamdebatte ist der Versuch einer Gesamtschau begrüßenswert. Die Aufgabe, die sich Irene Schneider mit dem geradezu provozierend apodiktischen Titel Der Islam und die Frauen gestellt hat, mutet aber auch absurd weit gesteckt an. Was ist von dem Anspruch zu halten, die gesellschaftliche Stellung, die politische Bedeutung und den kulturellen Anteil der Frauen in einer sich von Marokko über Nordafrika, den Nahen Osten, die Türkei und Iran bis Afghanistan erstreckenden Weltgegend von der Spätantike bis zur Postmoderne auf knapp 300 Seiten angemessen zu erfassen? Als Klammer, die das Material zusammenhalten soll, dient der Autorin, Professorin für Arabistik und Islamwissenschaft an der Universität Göttingen, der Islam. Er muss als Erklärung für den zeitgenössischen arabischen Roman, das türkische Bildungssystem, das iranische Wahlrecht und vieles mehr herhalten und ist damit heillos überstrapaziert.

So lässt sich die Tatsache, dass es eine Frau war, die Mitte des neunten Jahrhunderts in Marokko die älteste Universität der islamischen Welt gründete, genauso auf den Islam zurückführen wie die, dass es bis 1947 dauern sollte, bis die erste Frau dort einen Abschluss machen konnte. Und wenn heute in Saudi-Arabien über die Hälfte der Professuren von Frauen besetzt sind, Frauen aber dort gleichzeitig das Autofahren verboten ist, dann zeigen sich emanzipatorische und repressive gesellschaftliche Tendenzen, die sich beide mit dem Islam erklären lassen.

Ähnlich uneindeutig zeigt sich Schneider zufolge das Frauenbild im Koran. So weisen die dort genannten Paradiesjungfrauen auf ein bestimmtes Bild von männlicher Sexualität hin und führen die Autorin zu dem Schluss, dass "von einer Gleichheit der Geschlechter im Sinne gemeinsamer Verpflichtungen, Verbote und persönlicher geschlechtsunabhängiger Verantwortung" nur "begrenzt die Rede sein" könne. In der Tatsache, dass die Schöpfung von Mann und Frau dem Koran zufolge zeitgleich stattfand und sich die Vorstellung, Eva sei aus einer Rippe Adams geschaffen worden, dort nicht findet, lasse sich hingegen Potenzial für eine theologische Begründung der Geschlechtergleichheit ausmachen, da "zumindest im Koran keine explizite Herabsetzung der Frau zu finden" sei.

Dass Schneider solchen Widersprüchlichkeiten Raum lässt und zugleich "die Vielfalt weiblicher Lebensentwürfe, Denkansätze und Aktivitäten" darstellen will, ist dem Thema also durchaus eingeschrieben. Leider aber zwingt sie einzelne Beobachtungen in die Logik einer Geschichte. So verwechselt sie gelegentlich die Normen der Theorie mit den gesellschaftlichen Realitäten und vertritt eine Tradition-Moderne-Dichotomie, die ungebrochen dem abendländischen Denkmuster eines sich unaufhaltsam weiterentwickelnden Fortschritts folgt.

In dem mit Abstand längsten, dem islamischen Recht gewidmeten Kapitel wird die Tendenz der Autorin zum Normativen besonders deutlich. Dabei unterschlägt sie, dass die moderne Kodifizierung des islamischen Rechts mit einer folgenreichen Beschneidung jener Freiheiten einherging, die dem traditionellen Rechtssystem innewohnten. Das Nebeneinander verschiedener Rechtsschulen, das zu einem permanenten Verhandlungsprozess zwang, wurde erst seit dem 19. Jahrhundert unter westlichem Einfluss in eine Eindeutigkeit überführt, die in der islamischen Geschichte ohne Vorbild war. Erst so wurde der Islamismus unserer Zeit möglich – er ist keine Fortschreibung islamischer Traditionen, sondern eine moderne Ideologie.

Indem die Autorin in den Engführungen des Rechtssystems aber zuallererst "wichtige Weiterentwicklungen" sieht, tendiert sie dazu, der Islamisierung des Islams das Wort zu reden. So stellt sie die Steinigung als Strafe für Ehebruch dar, als habe es sich um historisch alltäglich angewandtes Recht gehandelt, obwohl die jüngsten Fälle in Iran oder Afghanistan keine Entsprechung in der Vormoderne haben. Hier erweist sich das Buch als Teil des Problems, das es zu beschreiben vorgibt. Die Autorin verschafft ihren Lesern einen faktenreichen Überblick – aber die politische Brisanz, die in dem Anspruch liegt, das Thema enzyklopädisch zu behandeln, bleibt sträflich vernachlässigt.