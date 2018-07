Die Frage: Eine Einladung, vier Paare, alle schon länger zusammen. Die Gespräche kreisen um die Frage, ob Paare besondere Anstrengungen für ihre Beziehung auf sich nehmen sollten.

Ein Paar berichtet von einem Tantra-Kurs und Yoga-Übungen, welche die Erotik steigerten, ein zweites von der Lektüre eines Buches über Paar-Zwiegespräche. Das dritte rühmt sich eines Kurses für junge Eltern, ohne den, so sagen die beiden, sie sich wahrscheinlich nach der Geburt ihrer Tochter getrennt hätten. Das vierte Paar wird immer stiller. Jemandem fällt das auf.

"Ihr haltet anscheinend eure Konflikte gut unter der Decke!" Auf dem Nachhauseweg sagt sie zu ihm: "Eigentlich bin ich doch sehr zufrieden mit uns. Mache ich mir da was vor?"

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Sobald die Einmischung von Experten nicht der Hilfe in Not dient, sondern als Lebensverbesserung ausgegeben wird, denke ich an das Stadtkind, das einen Stall betritt. Es ist schockiert, zu sehen, dass Milch aus Kühen kommt und nicht abgepackt aus der Molkerei. Ähnlich kann es einem Paar ergehen, das sich ohne Not mit seiner Beziehung beschäftigt: Je mehr es darüber weiß, desto weniger schmackhaft erscheint diese.

Das vornehmste Ziel einer Paartherapie ist, zu erreichen, was das vierte Paar offenbar kann: die Beziehung zufriedenstellend regeln. Wer anderen ihre Empfindungen schlechtredet, erinnert an einen Sektenprediger, der einem vermeintliche Erlösung andrehen will.