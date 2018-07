Endlich ein Silberstreif am düsteren Himmel der Finanzkrise. Eine deutsche Bank hat sich um die Kleinigkeit von 55,5 Milliarden Euro verrechnet. Zu ihrem Schaden. Einfach Plus mit Minus verwechselt. Vergeblich hoffen nun alle Menschen, deren Konten sich in den Miesen befinden.

Wenn Geld verschwindet, dann nur in wirklich hohen Summen. Wie sehr bei großen Zahlen andere Gesetze herrschen, zeigt auch Italien, das versprach, bereits 2013 die Staatsschulden auf 113 Prozent der Wirtschaftsleistung zu drosseln. Eine wunderbare Nachricht, die dem kleinen Sparer Mut machen sollte.

Wenn wir ab nun unsere Ausgaben auf 113 Prozent unseres Einkommens reduzierten, wäre uns das Verständnis jedes Bankberaters sicher. Nicht nur das, auch alle Arbeitgeber würden gerne 113 Prozent des Lohns auszahlen. Umgerechnet wären dies 11,3 Promille und gegen eine Lohnerhöhung im Promillebereich kann ja keiner ernsthaft argumentieren. Promille könnten ebenfalls eine Rolle gespielt haben, als eben diese 55,5 Milliarden kurz verschwanden.

Doch auch verschwundenes Kapital arbeitet, das weiß man dank der Mafia. Vielleicht wurden die 55,5 Milliarden in ihrer Abwesenheit verzinst, mit etwa 113 Prozent aus Italien? Das wären immerhin 117,6 Milliarden, die immer weiter italienisch veranlagt werden könnten. Damit wäre die EU innerhalb eines Jahres entschuldet. Außer man hätte sich verrechnet, aber das passiert in der Hochfinanz ja kaum.

