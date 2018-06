Bologna-Fundamentalkritiker können einem fast leidtun dieser Tage. Angesichts immer neuer Studien, die den Erfolg von Bachelor und Master belegen, muss man schon arg um die Ecke argumentieren, um noch zum gegenteiligen Ergebnis zu kommen.

Jetzt hat das Hochschul-Informations-System (HIS) ermittelt, dass weniger als drei Prozent aller Bachelorabsolventen nach einem Jahr arbeitslos sind. Ein sensationeller Wert gegenüber schon sehr guten vier Prozent bei den Abgängern mit traditionellem Examen. Zudem können neun von zehn Bachelorstudenten, die einen Master anschließen, an ihrer Wunsch-Uni studieren. Und was sagt der Studentenverband fzs ? Die Zahlen bezögen sich auf 2009. »Zwei Jahre später zeigt sich, dass deutlich mehr Studierende keinen Masterplatz bekommen.« Was natürlich, welch Zufall, im Moment keiner überprüfen kann. Vor ein paar Wochen wiederum hat sich die Professorengewerkschaft DHV mit Verweis auf eine andere HIS-Studie empört, wegen Bologna gingen weniger Studenten ins Ausland . Doch die Autoren der Studie winkten ab, das habe der DHV falsch verstanden.

Sicher: Mancherorts sind die neuen Studiengänge schlecht konzipiert und mit unnötigen Prüfungen überfrachtet. Und genau dort, wo die Umsetzung der Reform missglückt ist, bleibt Kritik wichtig. Wer aber behauptet, Bologna als Ganzes sei gescheitert, macht sich nur noch lächerlich.