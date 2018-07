Ein Donnerstagmorgen im Herbst, im zweiten Stock des Genfer Luxushotels Kempinski. Draußen jagt der Jet d’eau seine Fontäne in den Himmel. Drinnen, im tiefen Sessel, sitzt ein 30-Jähriger mit Schlafzimmerblick, akkurat gestutztem Bart, dunkelblauen Louis-Vuitton-Slippers – eine silberne Rolex baumelt am Handgelenk. Es ist Brahamdagh Khan Bugti, der meistgesuchte Mann Pakistans.

Drei E-Mails und ein Telefonat genügten, um sich mit ihm hier zu treffen. Brahamdagh Bugti will reden, über seine Geschichte und seinen Traum: Freiheit für die pakistanische Provinz Belutschistan. Der Welt, der Schweiz und vor allem den Migrationsbeamten in Bundesbern, wo seit Januar 2011 sein Asylgesuch hängig ist, will er zeigen: Ich bin ein Politiker, kein Rebell oder Terrorist.

Doch seine Anwesenheit in der Nähe von Genf, wo Bugti mit seiner Mutter, seiner Frau und den drei Kindern wohnt, bringt die Schweiz in die Bredouille. Denn am 1. Juli wurden in Belutschistan zwei Schweizer Touristen entführt und nach Nord-Wasiristan verschleppt. Die Tehrik-e Taliban Pakistan, eine der al-Qaida nahestehende Terrorgruppe, will die beiden gegen 100 Mitkämpfer eintauschen, die in pakistanischen Gefängnissen sitzen. Brahamdagh Bugti, der nachweislich nichts mit der Entführung zu tun hat, weiß um seine delikate Lage: "Ich bin zu 99 Prozent überzeugt, dass ich Asyl kriegen werde, ich bin verfolgt. Angst habe ich nur davor, dass man mich gegen die Schweizer Geiseln austauscht."

Aus humanitären Gründen wird dies kaum geschehen. In Pakistan erhielte er kein rechtsstaatliches Verfahren. Denn Brahamdagh Bugti, Enkel des hoch angesehenen Stammesführers Nawab Akbar Bugti und dessen designierter Nachfolger, ist für Pakistan, was Osama bin Laden für die USA war: Staatsfeind Nummer eins. Was machte ihn dazu?

Politiker oder Rebell, gut oder böse – wer ist Brahamdagh Bugti?

Brahamdagh Bugti zieht ein Blatt Papier aus seiner Lederumhängetasche und kramt nach einem Stift. Gekonnt skizziert er eine Landkarte. Pakistan und seine Provinzen. Er erklärt: In Belutschistan, einer Mondlandschaft im Südwesten des Landes, tobt ein dreckiger Krieg, von dem die Welt nichts wissen soll. Für Hilfswerke und NGOs ist Belutschistan eine No-go-Area – sogar für das Rote Kreuz. Unabhängige ausländische Beobachter, die mit der Situation vor Ort vertraut sind, wollen sich nur anonym in der Öffentlichkeit äußern. Zu heikel ist das Thema: "Jeder Diplomat, der das Wort Belutschistan in den Mund nimmt, wird angebrüllt." Belutschistan ist für Pakistan, was Tibet für China ist – eine Schicksalsfrage. Es geht um Uran, um Kupfer, um Öl, um Erdgas im Boden Belutschistans.

Trotzdem herrscht in der Provinz himmelschreiende Armut. Stammesfürsten wie die Bugtis leben vom Zehnten ihrer leibeigenen Bauern. Acht von zehn Menschen haben kein sauberes Trinkwasser, neun von zehn kochen auf Holzfeuern. Und die iranischstämmigen Belutschen selbst sahen sich gar nie als Pakistaner. Seit der Staatsgründung 1947 revoltierten sie fünfmal gegen die Zentralregierung. Auch heute wieder. Stammeskrieger jagen Eisenbahnlinien und Gaspipelines in die Luft, oder sie ermorden gezielt Polizisten, Soldaten, Grenzwächter, Gastarbeiter, Lehrer. Unterstützt werden die Belutschen von den USA und Afghanistan. Die Großmacht betriebt ein perfides Doppelspiel, denn auch die pakistanische Armee und ihr Geheimdienst ISI profitieren von US-Militärhilfe. Und auf die Belutschen-Rebellion antworten diese mit brutaler Gewalt: Unabhängigkeitskämpfer und ihre politischen Sympathisanten werden verschleppt, gefoltert, ihre Leichen in Straßengräben entsorgt – Human Rights Watch und Amnesty International führten über die Gräueltaten beider Seiten Buch, bis man auch sie vor die Türe setzte.