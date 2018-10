DIE ZEIT: Herr Generalsekretär, Glückwunsch zum Sieg. Gab es aus Anlass der Befreiung Libyens eine kleine Feier im Nato-Hauptquartier?

Anders Fogh Rasmussen: Nein, wir sind bescheidene Leute. Wir haben die Operation als politische Pflicht betrachtet. Deswegen gibt es keinen Grund zum Feiern. Zum Glücklichsein, dafür schon. Denn es war eine sehr erfolgreiche Mission.

ZEIT: Gleichzeitig gibt es die etwas seltsamen Todesumstände Gadhafis und Berichte über Massaker der Rebellen in Syrte .

Rasmussen: Natürlich sind solche Beschuldigungen Anlass zur Sorge. Die Menschenrechtsverletzungen, die es bisher gab, sind vor allem und ganz überwiegend von Angehörigen des Ex-Gadhafi-Regimes begangen worden. Was die neuen Autoritäten im Land angeht, würde ich erwarten, dass sie ihren Verpflichtungen zu Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der Menschenwürde gerecht werden.

ZEIT: Sie sagen, es sei eine erfolgreiche Operation für die Nato gewesen. Ist das wirklich so? Das mächtigste Militärbündnis aller Zeiten hat sieben Monate gebraucht, um eine zweitklassige Armee unschädlich zu machen.

Rasmussen: Im historischen Vergleich ist das keine so lange Zeit. Außerdem wussten wir vorher, dass Gadhafi beträchtliche wirtschaftliche Mittel und Waffen angesammelt hatte. Und es gab viele Restriktionen für unsere Operationen, vor allem keine Bodentruppen. Zudem sind wir sehr vorsichtig vorgegangen bei der Identifizierung von Zielen und dabei, keine Zivilisten zu treffen. Es gibt keine Bestätigung ziviler Opfer! Das ist schon ein Erfolg.

ZEIT: Aber es gab doch viel zu wenige Kampfflugzeuge, am Ende kamen nur halb so viele zusammen wie geplant. Wenn man schon Schutzverantwortung übernimmt, muss man dann nicht auch ausreichend Feuerkraft besitzen, um sie effektiv auszuüben?

Rasmussen: Wir hatten die notwendigen Kapazitäten. Ja, ich habe zwischendurch die Verbündeten aufgerufen, mehr Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen. Das ist auch geschehen. Aber natürlich hat die Operation auch gezeigt, dass es an wesentlichen militärischen Möglichkeiten mangelt. Dazu gehören vor allem Aufklärungs- und Luftbetankungsmöglichkeiten. Die Europäer müssen in so etwas mehr Geld investieren.

ZEIT: Sie meinen, damit die Europäer solche Missionen künftig ohne die Amerikaner stemmen können?

Rasmussen: Nein. In einer Allianz ist es kein Zeichen von Schwäche, dass wir einander helfen müssen. Ich bin nicht für europäische Alleingänge. Ich bin für einen starken europäischen Pfeiler innerhalb der Nato.

ZEIT: Kommt dieser neue starke Nato-Pfeiler Europa ohne Deutschland aus?

Rasmussen: Nein, Deutschland ist wesentlich.

ZEIT: Es war aber in Libyen nicht dabei.

Rasmussen: Wir sollten unsere Bewertung nicht auf eine Mission stützen. Deutschland hat die Führung im Kosovo übernommen, Deutschland ist einer der Hauptakteure in Afghanistan. Außerdem hat Deutschland im Falle Libyen Flexibilität bewiesen. Es hat an dieser Operation teilgenommen, in der Kommandostruktur, durch die gemeinsame Finanzierung.