DIE ZEIT:Italien erlebt dramatische Wochen. Die Rating-Agenturen stufen die Kreditwürdigkeit herab, die Zinsen und damit auch der horrende Schuldenberg von fast zwei Billionen Euro wachsen stetig. Wie konnte es dazu kommen?

Santo Versace: Ich bin überzeugt, dass unsere Schulden zu einem guten Teil der Korruption entspringen. Jährlich fließen hier 60 Milliarden Euro für die Korruption auf allen Ebenen. Zudem haben wir 120 Milliarden im Jahr an Steuerhinterziehung. Alles Rekordzahlen, die beweisen: Es fehlt nicht an Geld in Italien . Das Problem ist nur, wie es verteilt wird.

ZEIT: Bei Ihrer Aufzählung haben Sie die Schattenwirtschaft im Süden und den Umsatz der drei Mafia-Organisationen ’Ndrangheta, Camorra und Cosa Nostra vergessen.

Versace: Oh ja. Da reden wir von geschätzten 250 Milliarden Euro. Eine ungeheure Summe.

ZEIT: Das Parlament hat ein Sparpaket von 54 Milliarden Euro verabschiedet. Was halten Sie davon?

Versace: Mit dem Spargesetz streben wir den Haushaltsausgleich für 2013 an. Also habe ich aus Verantwortungsgefühl dafür gestimmt. Schließlich müssen wir Europa zeigen, dass wir uns anstrengen. Aber ich habe meinen damaligen Parteifreunden auch gesagt: Das reicht nicht aus. Ab heute machen wir ernsthafte Reformen.

ZEIT: Das war im September. Mittlerweile sind Sie aus der Berlusconi-Bewegung Volk der Freiheit ausgetreten und haben bei der letzten Vertrauensabstimmung am 12. Oktober zum ersten Mal gegen Berlusconi gestimmt.

Versace: Ich bin am 29. September ausgetreten, an Silvio Berlusconis 75. Geburtstag. Weil ich finde, so können wir nicht weitermachen. Wir Parlamentarier müssen das Allgemeinwohl über unsere persönlichen Interessen stellen. Diese Regierung wird die nötigen Reformen nicht anpacken. Es ist absolut verantwortungslos, beispielsweise die Rentenreform auch nur um eine Woche zu verschieben. Wir können nicht akzeptieren, dass ein großes Land wie Italien durch eine falsche Politik und das Gezänk der Koalitionspartner vollkommen blockiert ist.

ZEIT: Welche Alternative zu Berlusconi sehen Sie?

Versace: Ein überparteiliches Kabinett mit klaren Zielen, das die strukturellen Reformen durchzieht und dessen Mitglieder auch moralisch nicht angreifbar sind.

ZEIT: Die Verschlankung des politischen Apparats ist für die Regierung bislang kein Thema. Italien leistet sich fast tausend Parlamentarier mit Rekordgehalt. Gleichzeitig ist der Regierungschef ein Unternehmer. Warum hat Berlusconi die italienische Politik nicht reformiert?

Versace: Wenn die Wirtschaft rund läuft und alles funktioniert, ist niemand bereit, Opfer zu bringen. Und dann gibt es auch noch ein Kompetenzproblem in der politischen Kaste. Als ich in den sechziger Jahren in die Sozialistische Partei eintrat, brauchten wir für den Ortsverband einen Portier. Also engagierten wir einen Genossen und dachten, wir geben ihm 30.000 Lire, und dann ist es gut. Aber nein. Dieser Genosse wurde erst Gemeinderat, dann Regionalvertreter und schließlich Abgeordneter.