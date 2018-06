Jerry Weintraub ist in Trauer. Sein Deutscher Schäferhund ist gestorben. Die vergangenen drei Tage seit seinem Tod hat Weintraub im Rausch verbracht: dösen und trinken – Wodka, Tequila, Bier. Er sitzt auf dem Sofa, es ist spät am Vormittag, und seine Stimme klingt nach Exzess, ein Gurgeln, das aus seinem Inneren dringt, tief und rau. Er trägt Jeans, eine Joggingjacke, und auf seinem Schoß schnarcht die Nachfolgerin des Schäferhundes, Freunde haben sie Weintraub zum Trost geschenkt.

Jerry Weintraub schaut auf eine Wand aus Fernsehern, fünf Bildschirme flimmern gleichzeitig. Er schaltet sie ab. Sein Wohnzimmer sieht aus wie ein TV-Studio, in dem er agiert wie ein Anchorman. Egal, wer im Raum ist, Weintraub ist das Zentrum. Vom Sofa aus regiert er über Fernbedienungen, Telefone, seinen Assistenten und seine Freundin. Normalerweise wettet Weintraub um diese Tageszeit auf American Football, verfolgt fünf verschiedene Spiele gleichzeitig. Damit er nichts verpasst, hat er 45 Fernseher hier in seinem Haus in Beverly Hills und noch einmal 45 in seinem Anwesen in Palm Desert. "Ich habe nie behauptet, dass ich nicht verrückt bin", sagt er.

Wenn Weintraub etwas macht, dann macht er es exzessiv. Wenn er Ski läuft, dann Abfahrt, die gefährlichsten Strecken. Wenn er Auto fährt, dann Rennen, und wenn er reitet, dann Pferde, die ihn fast umbringen. Wenn er trinkt, dann bis er umfällt. Wenn er Musiker managt, dann heißen sie Elvis, Frank Sinatra und Bob Dylan. Und wenn er Filme produziert, dann treten darin George Clooney, Brad Pitt und Julia Roberts gemeinsam auf wie in Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve und Ocean’s Thirteen . Jerry Weintraub ist 74 und lebt noch immer in Übergröße.

Er war Musikmanager, Agent und ist nun Filmproduzent. Er hat mit fast allen gearbeitet und gefeiert, die es in der Unterhaltungsindustrie zu Ruhm gebracht haben – mit Elvis und Frank, mit Gene und Fred, heute arbeitet und feiert er mit George und Brad. Weintraub nennt die Stars oft beim Vornamen. Gern fügt er hinzu, dass sie seine "engen", "sehr engen" oder "sehr, sehr engen" Freunde sind. Weintraub ist eine Hollywood-Legende, und er ist noch am Leben. Das ist vielleicht das Erstaunlichste daran.

In Los Angeles hingen im Frühjahr überall Plakate von Weintraub, als Werbung für einen Dokumentarfilm über ihn, den der TV-Sender HBO zeigte . Lange war er der unsichtbare Star hinter den Stars. Jetzt hat die amerikanische Öffentlichkeit auch sein Gesicht entdeckt. Nun ist er derjenige, der sie alle gekannt hat und der sie noch immer kennt. George Clooney sagt in dem Film über Weintraub: "Er ist der Letzte seiner Art." Der Letzte einer aussterbenden Spezies großer Hollywood-Produzenten – laut, charismatisch, maßlos in seinem Ego. Und immer unterhaltsam. Er erinnert an vergangene Tage, in denen die Kinos riesig, die Filme einzigartig und die Stars unwiderstehlich waren.

"Ich stamme noch aus dem alten Hollywood", sagt Weintraub. "Ich bin hier seit 50 Jahren und weiß nicht mehr, was Hollywood heute ist. Die Unternehmer sind weg. Die Studios und großen Sender gehören Konzernen. Das sind andere Leute. Die Studiobosse von heute arbeiten für den Vorstand und können in fünf Minuten gefeuert werden. Wenn jetzt Geld für Filme ausgegeben wird, dann ist es das Geld von Anlegern. Das ist ein ganz anderes Spiel."

Die großen Stars verschwinden, die Filme wirken wie gekürzt, ihrer Geschichte beraubt, und die Leinwände sind kleiner geworden. Weintraub nennt es die Ära des Postglamours. "Die Kids von heute wollen etwas sehen, eine Minute nachdem sie das erste Mal davon gehört haben. Sie wollen sofortige Befriedigung. Ich nenne das vorzeitige Ejakulation. Alles ist schnell, schnell, schnell", sagt er. "Ich bin anders. Ich habe eine andere Psyche." Jerry Weintraub mag es groß: großes Drama, große Schauspieler, großen Glamour.