Die Filly-Pferde. Man könnte sagen: Weiter kann man Kitsch kaum treiben. Was reitet kleine Mädchen, ihr Kinderzimmer mit diesen unglaublichen Fabelwesen zu bevölkern? Denn es werden immer mehr. Seit 2007 sind die Fillys von Simba Toys auf dem Markt, 2010 waren sie das erfolgreichste "Sammelthema" Deutschlands, sechs Millionen Pferdchen wurden verkauft.

Im Internet kann man kleine Filme von kleinen Mädchen über ihre kleinen Filly-Pferde anschauen. Einer davon ist besonders schön. Er hat keine Handlung, das Mädchen baut einfach alle ihre Fillys auf dem Boden auf – es sind einige Dutzend –, gruppiert nach Familien, und stellt sie vor. Jedes Filly hat einen zauberhaften Namen und stammt aus einer weitverzweigten Dynastie. Das ist zwar keine Geschichte, aber enorm anschlussfähig, verlängerbar ins Unendliche.

"Das ist die Claudia, die Mutter von Iris, Zara und Kirina, das ist Leaf, die Schwester von Cordelia." Das geht sehr, sehr lange so, und das Mädchen, geschätzte zehn, hat eine Menge Spaß. Manche Fillys hat es doppelt, andere fehlen ihm. Wer noch welche zum Tauschen hat, kann sich gerne bei ihm melden. Obwohl, es könnte höchstwahrscheinlich zu spät sein – ihr Filmchen wurde schon fast 30.000-mal angesehen.

Simba Toys, 1982 in Fürth gegründet, hat genialerweise kombiniert, was kleine Mädchen am liebsten mögen: Ponys und Prinzessinnen, manche garniert mit Swarovski-Steinen, manche mit einem Einhorn. Die Fillys leben auf Inseln, die Namen tragen wie Iridia, Amoria, Belucia und Festivia – Letztere ist die Insel der Partys. "Die Fillys, die hier leben, sind immer gut gelaunt und lieben es, zu singen und zu tanzen", heißt es auf der Website der Fillys.

Eine Mischung, die Erwachsenen absurd vorkommen mag, aber eigentlich auf der Hand liegt, wenn man sich mal etwas länger mit kleinen Mädchen befasst. Und dann kann man die Fillys auch noch sammeln. Große Ideen sind immer einfach.

Nun zu den Kitschkritikern, die alles Fillyartige aus der Welt verbannen möchten. Sie sagen: Erstens beleidigt Kitsch das Auge, zweitens ist Kitsch immer eine Lüge (weil er behauptet, es gebe eine heile Welt).

Zu Erstens. Die Augen der Erwachsenen mögen die Fillys beleidigen, die der kleinen Mädchen aber nicht. Zu Zweitens: Es stimmt, es gibt keine Zwitterwesen aus Prinzessin, Pony und Einhorn, die immer gut gelaunt sind und tanzen und singen, es gibt sie so wenig wie eine heile Welt. Dennoch brauchen nicht nur kleine Mädchen Illusionen. Und speziell das Einhorn hat über Jahrhunderte auch Erwachsene fasziniert:

"O dieses ist das Tier, das es nicht giebt. Sie wußtens nicht – und haben jeden Falls sein Wandeln, seine Haltung, seinen Hals bis in des stillen Blickes Licht – geliebt", heißt es etwa in Rainer Maria Rilkes Sonetten an Orpheus über dieses Fabeltier.

Man kann es auch anders sagen, in der Sprache der kleinen Mädchen: "Fillys, das sind die kleinen, die kleinen süßen Pferde. Davon gibt es eine ganze Herde. Viele Fillys gibt es nun zu sehen. Hab sie lieb, denn sie sind wunderschön" (so der Song der Filly-Pferde, produziert von Simba Toys).

Dass das Leben selten ein Ponyhof ist, merken die Filly-Pferde-Sammlerinnen sowieso noch früh genug.