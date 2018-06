Wenn man Hello Kitty sieht, möchte man den Tierschutz rufen, denn Hello Kitty ist eine arme kleine Katze, der großes Unrecht geschieht. Sie ist eine Japanese Bobtail, eine japanische Stummelschwanzkatze, die den Japanern zufolge Glück bringt. Wegen des Stummelschwanzes können wir gleich Entwarnung geben, deshalb wollen wir den Tierschutz nicht rufen, die Japanese Bobtail trägt ihn bloß mutationsbedingt so kurz. Das Unrecht, das Hello Kitty geschieht, wird ihr von ihren zahlreichen Kritikern aus der sich stilsicher wähnenden intellektuell-bürgerlich-westlichen Welt angetan, die tönen, Hello Kitty bringe nicht Glück, sondern schlechten Geschmack. Das Kätzchen gilt den pädagogisch Anspruchsvollen als Inkarnation der konsumistischen Verderbtheit, es ist Anti-Pädagogik, Kreativitätskiller, Un-Kultur.

Haben sich diese Menschen Hello Kitty schon einmal genauer angeguckt? Haben sie bemerkt, dass das Tier keinen Mund hat? Den hat die Zeichnerin Yuko Shimizu , die Hello Kitty 1974 erdacht hat, nicht einfach vergessen, sondern mit Bedacht weggelassen. Frau Shimizu (die inzwischen selbst ein wenig wie Hello Kitty aussieht – man kennt das Phänomen der Annäherung der Physiognomie von Hundebesitzern und ihren Lieblingen) wollte den Kindern, die Hello Kitty betrachten, kein Gefühl vorgeben. Die Kinder sollten, im Gegenteil, die Möglichkeit haben, ihr momentanes Gefühl in die Figur hineinzuprojizieren. Ist das Kind froh, ist Hello Kitty auch froh. Ist es traurig – same, same .

Das ist, ziemlich lupenrein, der Gedanke von Waldorfpuppen, die als die pädagogischsten aller pädagogischen Spielsachen in der ganzen Welt und höheren Sphären gelten. Waldorfpuppen, das sind diese Stoffpuppen mit den Pfannkuchengesichtern, die da, wo andere Puppen Augen haben, meist nur zwei aufgestickte oder -gemalte Punkte haben (ja, genau, wie Hello Kitty!) und da, wo andere Puppen einen Mund haben, bloß einen feinen Strich – oder eben gar nichts. Der Mund einer Waldorfpuppe lacht nur in der Fantasie des Kindes, das ihn betrachtet. Die Kunst der Waldorfpuppen-Macher besteht darin, das Gesicht möglichst wenig zu gestalten. Das soll die Kreativität anregen. Sagen die Waldorf-Leute. Wenn sie recht haben und nicht einfach faule Puppenmacher sind – warum sollte es bei Hello Kitty, die ja auch immer nur aus ihrem Pfannkuchengesicht geradeaus schaut, anders sein? Die Wahrheit ist: Waldorfpuppen sind, im Gegensatz zu den milliardenfach verkauften Hello-Kitty-Figuren von Sanrio, die man außer zum Spielen zugleich als Federtasche, Haarbürste, Rollkoffer oder Toaster benutzen kann, sündhaft teuer.

Yuko Shimizu zufolge ist die Neutralität des Gesichtsausdrucks das Geheimnis von Hello Kittys Erfolg. Seit bald vierzig Jahren guckt die Katze immer gleich, Generationen von Kindern auf der ganzen Welt lieben sie gegen den Willen ihrer Eltern und gegen alle Regeln des guten Geschmacks. Und das, ohne dass Hello Kitty in all der Zeit irgendetwas Erwähnenswertes erlebt hätte, außer Kekse zu essen und draußen zu spielen.

Es ist modern geworden, zu fordern, Kinder müssten wieder lernen, sich zu langweilen. Mit Hello Kitty haben sie dafür einen pädagogisch wertvollen Partner.