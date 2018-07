Erzähllust oder Fabulierfreude oder was es sonst an Etiketten gibt, die dicke Wälzer üblicherweise schmackhaft machen sollen, wären hier falsch angebracht. Das neue Buch von Mario Vargas Llosa ist zwar von überwältigender, aber eher dokumentarischer Ausführlichkeit. Es wäre auch ein Missverständnis, von dem Titel Der Traum des Kelten auf poetische Absichten zu schließen. Die Biografie des irischen Freiheitshelden Roger Casement, der Anfang des 20. Jahrhunderts durch seine Enthüllungen über die sagenhaften Missstände bei der Ausbeutung in Belgisch-Kongo und im peruanischen Amazonasbecken berühmt wurde, hat zwar romanhafte Züge, aber sie beschränken sich auf die Ausdichtung dessen, was die Quellen nicht hergeben, und das ist nicht eben viel. Selbst die beklemmenden Dialoge, die Casement mit den Kautschukhändlern führt, die über ihre Verbrechen an den Ureinwohnern eisern lügen, wirken wie stenografische Mitschriften, so faktengesättigt und quellengestützt sind ihre Inhalte.

Berühmt wurde Mario Vargas Llosa freilich durch anderes. Es waren hochpoetische Erfindungen, raffinierte Erzählperspektiven und virtuos ineinandergeschachtelte Handlungsstränge, die seine Romane, wie politisch ihr Hintergrund auch immer war, zu staunenswerten Kunstwerken machten. Es ist aber nicht das erste Mal, dass sich der peruanische Schriftsteller und Nobelpreisträger einem historischen Stoff zuwendet. Schon Der Krieg am Ende der Welt (1981) erzählte von einer Episode der brasilianischen Geschichte, in der sich das Elend des kolonialen Erbes noch einmal zu aktueller Grausamkeit verdichtete, und ähnlich versuchten die Romane Maytas Geschichte (1984) und Tod in den Anden (1993) den blutigen Terror des Sendero Luminoso, der Peru über anderthalb Jahrzehnte tyrannisierte, auf der Folie überkommener Ungerechtigkeit zu entfalten. Das Thema war also schon da, und wenn man sich genau erinnert, dann tauchten auch im Grünen Haus (1965), dem zweiten großen Roman des jungen Vargas Llosa, bereits die grausamen Kautschukhändler auf, von denen die Amazonas-Indianer bestialisch drangsaliert wurden.

Neu ist indes die zunehmende Simplizität der Erzählweise, die man vielleicht sogar als Tendenz seines Spätwerkes sehen muss. Der Traum des Kelten entfaltet sich im Rückblick aus der Gefängniszelle, in der Roger Casement auf seine Hinrichtung wartet und über seinen Weg vom Ankläger kolonialer Ausbeutung zum Kämpfer für die irische Unabhängigkeit nachdenkt. Vargas Llosa behauptet, dass Casement in den drangsalierten Ureinwohnern Afrikas und Lateinamerikas das Schicksal der englisch beherrschten Iren wiedererkannte – wenn nicht überhaupt erst in seiner wahren Grausamkeit begriff. Leider wirkt gerade dieses Motiv, das der Biografie so etwas wie einen romanhaften Zusammenhang geben könnte, merkwürdig blass; und noch blasser gerät die Erzählung des verwegenen, eigentlich zu einem Thriller taugenden Bündnisses, das Casement im Ersten Weltkrieg mit den Deutschen zu schmieden versuchte, um den irischen Freiheitskämpfern zu Waffen und militärischer Unterstützung zu verhelfen.

Der Coup geht bekanntermaßen schief; der irische Osteraufstand wird blutig niedergeschlagen und Casement wegen Landesverrats zum Tode verurteilt. Das ist ganz große Geschichte, aber im Erinnerungsraum der Gefängniszelle schrumpft sie zur privaten Malaise. Möglicherweise wurde die Allianz mit den Deutschen auch verraten: durch einen britischen Agenten, in den sich Casement verliebte. Hierin, in seiner Homosexualität, deren Bekanntwerden schließlich auch eine Begnadigung verhinderte, liegt ein weiterer Romanstoff, den der Autor kaum oder nur höchst lustlos nutzt – wahrscheinlich weil er seine Bedeutung nicht über die historischen Fakten hinaus steigern möchte. In jedem Fall muss man die überraschende Diagnose stellen, dass hier geduldiger Fleiß und demütige Redlichkeit einen Sieg über die Möglichkeiten des Stoffes und des Autors errungen haben, der dem Lesevergnügen nicht guttut.

Aber vielleicht der Belehrung. Denn was den späten Kolonialismus im Kongo und im Amazonasgebiet so verstörend macht, ist seine privatwirtschaftliche Natur. Es waren keine Staaten, sondern börsennotierte Unternehmen, die Indios und Afrikaner folterten, es ging nicht um Missionierung oder ein wie auch immer verwerfliches europäisches Sendungsbewusstsein – es ging nur um Rohstoffgewinnung, um den Kautschuk, den die Industrialisierung verlangte. Das Motiv unbeschreiblicher Grausamkeiten war rein kaufmännischer Natur, von ebenjener nüchternen, gelassenen Kälte, die Joseph Conrad im Eingang seines berühmten Herz der Finsternis zur Anschauung bringt: mit dem Bild der gemütlich strickenden Weibleins im Vorzimmer des Kontors, in dem die gnadenlose Ausbeutung organisiert wird.

Übrigens hat auch Conrad sich für seinen Roman von dem Untersuchungsbericht inspirieren lassen, den Casement über die Zustände im Kongo angefertigt hatte; und der Vergleich mit Conrad ist für Vargas Llosa, sagen wir es vorsichtig: gar nicht gut. Aber der Zufall der Verlegerei bringt es mit sich, dass gleichzeitig mit dem Traum des Kelten die Neuübersetzung eines der glänzendsten Romane des Autors erschienen ist: Tante Julia und der Kunstschreiber (der jetzt zum Schreibkünstler aktualisiert wurde). Nötig war die neue Übersetzung vielleicht nicht, aber hilfreich, um den Rang des Autors gegen sein Spätwerk zu verteidigen: als überwältigend raffinierter, brillant ironischer Erzähler, der das Drama eines Vielschreibers gestaltet, der sich verstrickt in seinen Talenten und Figuren, die ihm am Ende in einer Suada zusammenfließen.