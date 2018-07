Alle Kolumnen von Harald Martenstein aus dem ZEITmagazin zum Nachlesen

Ich schaffte einen Hund an. Warum? Schwer zu sagen. Es gibt Tage, an denen man Dinge tut, die man an anderen Tagen nicht tun würde. Als Erstes hat der Hund den Nachbarn gebissen. Der Nachbar war am Briefkasten. Er sagte zum Hund: "Der sieht aber süß aus." Mehr nicht. Der Hund biss zu. Komplimente kann er offenbar nicht ertragen. Als Zweites biss der Hund einen netten alten Mann, der am Garten vorbeilief. Der alte Mann ließ anschließend seine Hose herunter und zeigte die lange Unterhose, die er darunter anhatte. Sie war blutig. Der alte Mann lachte. Der alte Mann hatte schon viel erlebt. Als Drittes biss der Hund den Dachdecker. Der Hund war angeleint gewesen, er wedelte mit dem Schwanz, er sah süß aus, da ging der Dachdecker trotz Warnung zu ihm hin. Der Dachdecker kennt sich mit Hunden aus. Glaubt er. Aber dieser Hund hat den Teufel im Leib.

Man schämt sich. Klar. Es ist, als ob das eigene Kind etwas sehr Schlimmes anstellt. Man sagt sich: Wenigstens sind es nicht meine Gene. Diesmal nicht. Der Hund ist aus dem Tierheim. Er hat lange in den ostpolnischen Sümpfen wild gelebt. Er hat dort wahrscheinlich Vampirfleisch gefressen und Schlangenblut getrunken.

Jetzt habe ich eine Therapeutin. Sie soll sehr gut sein. Im Internet heißt es, diese Therapeutin habe den gefährlichsten Rottweiler Berlins dazu gebracht, Männchen zu machen und das Ave-Maria zu singen. Die Therapeutin ist groß und breitschultrig und kurzhaarig, ich glaube, sie war im Kaukasuskrieg und hat sowjetische Militärhunde durch ihren Blick getötet. So eine Therapeutin ist das.

Die Therapeutin sagt, dass ich dominant und souverän sein muss. In jeder Sekunde. Der Hund braucht es. Ich muss ein Rudelführer sein. Ich soll mich, damit der Hund nicht mehr beißt, in eine Mischung aus Klaus Kinski, Lord Voldemort und Hartmut Mehdorn verwandeln. Der Hund soll unregelmäßig gefüttert werden, wenn er gestreichelt werden will, muss ich ihn wegschicken, ich soll tun, als ob er Luft sei. Der Hund darf nie wissen, woran er mit mir ist, ich soll unberechenbar, unverbindlich und undurchschaubar wirken. Eine Übung besteht darin, dass man auf einem Waldweg ständig die Richtung ändert, vor, zurück, völlig willkürlich, der Hund muss immer hinterher. Rudelführer sind so.

Ich muss den Hund also behandeln, wie man einen Menschen nie behandeln sollte, meiner Meinung nach jedenfalls. "Ich bin nicht so", sagte ich, "ich bin überhaupt nicht diese Art von Mann." Ich will lieb sein, zu allen Geschöpfen. Ich hatte eine Chefposition, ich wollte das nach einer Weile nicht mehr machen. Ich wollte keine Menschen führen, obwohl sie immerhin manchmal Argumenten zugänglich sind. Es gibt auch vernünftige Menschen, hin und wieder. Jetzt soll ich einen Hund führen, der nur einfache Kommandos kapiert. Die Therapeutin sagt, dass Hunde anders funktionieren als wir. Unser "lieb" und ihr "lieb" sehen verschieden aus. Wer zu einem Hund zu lieb ist, der ist in Wahrheit böse zu ihm. Die Therapeutin meint, dass der Hund denken soll, ich, sein Gebieter, sei ein Typ, der auf jede Gefahr knallhart reagiert, eine Art Werwolf, dann fühlt er sich sicher, entspannt sich, beißt nicht mehr. Versage ich, muss er zurück ins Tierheim, vielleicht für immer. Ich werde jetzt zum Rottweiler, damit dieses Tier die Sanftheit in sich entdeckt. Man nennt das "Übertragung".

