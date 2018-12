Ich mag Erbsensuppe. Ich meine nicht die Erbssuppe, die aus Erbswurst gemacht wird, einem Fertigprodukt aus dem Hause Knorr, mit dem schon Soldaten vor hundert Jahren ernährt wurden. Nein, ich meine richtige, selbst gemachte Erbsensuppe. Sie ist unschlagbar schnell und simpel zubereitet, selbst eine riesige Portion.

Ich habe sie erst in Berlin für mich entdeckt. In einem Gasthaus an der Ecke. Meine Familie in Österreich war der Erbsensuppe nicht besonders zugeneigt, vielleicht hatte jemand schlechte Erfahrungen mit der Erbswurst gemacht.

Nora von Waldstätten 1981 geboren in Wien, ist Schauspielerin. Sie schreibt für das ZEITmagazin immer wieder über ihre "Dinners for one"

Vor ein paar Jahren war ich in einem sagenumwobenen Restaurant, in Alain Ducasses »Louis XV« . Ich war durchaus aufgeregt. Was wird wohl kredenzt werden? Wie wird es angerichtet sein und vor allem: wie zubereitet? Wie wird es schmecken bei einem der renommiertesten Köche der Welt?

Das Restaurant sah tatsächlich aus wie ein fürstliches Gemach. Meine Handtasche bekam prompt einen eigenen kleinen Hocker zugewiesen neben meinem gepolsterten Stuhl. Das Porzellan: vom Feinsten. Das Besteck: silbern und poliert. Die Gläser: kristallen. Ein Wagen, der mir eine Brotauswahl anbot, deren Ausmaß mich erröten ließ. Und die Pointe: Auch Erbsensuppe stand auf der Karte. Erbsensuppe! Ich habe sie natürlich prompt bestellt.

Wie wird diese wohl schmecken, überlegte ich, wenn sie aus Ducasses Küche kommt? Was für eine geschmackliche Explosion erwartet mich da wohl? Dann kam der Teller. Ein tiefer Teller mit einer für die Sterneküche erstaunlich großen Menge an Erbsensuppe darin. Ich kostete. Und dann folgte – Trommelwirbel – Verblüffung. Es schmeckte nach: Erbsensuppe.

Auf die Gefahr hin, dass dies anmaßend klingt: Meine Suppe schmeckt auch sehr gut. Ich schwitze klein geschnittene Schalotten in Butter an, nach Lust und Laune mit oder ohne Speck, und füge ganz profan Tiefkühlerbsen hinzu und schließlich einen Teil meines Vorrates an selbst gemachter Hühnerbrühe, der stets in meiner Tiefkühltruhe lagert. Das alles lasse ich nicht allzu lange kochen. Erbsen sind ja recht schnell al dente, so klein, wie sie sind. Dann kommt der Pürierstab zum Einsatz, und natürlich gehören Salz und Pfeffer dazu. Von hier aus kann man nun in viele verschiedene Richtungen spazieren: Man kann Garnelen schnell in Knoblauchbutter anbraten, kann Würstel hineintun, ein bisschen Crème fraîche hinzufügen, Ziegenkäse darüberstreuen oder – wie es die Engländer lieben – noch Minze hinzufügen. Meine Lieblingszutat ist allerdings: Kürbiskernpesto. Es ist nussig und herzhaft. Die perfekte Erbsensuppensymbiose.

Bestimmt wollte Alain Ducasse mit seiner so einfachen, hummer- und trüffelfreien Erbsensuppe etwas sagen. Irgendetwas Küchenphilosophisches. Eine Verbeugung vor der Einfachheit wird es wohl gewesen sein.