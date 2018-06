Es ist sehr spät am vergangenen Freitag, die Nacht vor der dritten großen Demonstration in Frankfurt . Wolfram Siener sitzt in einem Zelt am Rande des Occupy-Camps vor der Europäischen Zentralbank. Ein Grablicht flackert im Vorzelt, die Protestler sprechen leise miteinander. In diesem Zelt, sagt Siener, säßen die Leute, denen er vertraue. Es sind nicht mehr viele.

Siener ist 20 Jahre alt. Er hat dunkle Locken und Ringe unter den Augen. Unablässig spielt er mit einem Kugelschreiber herum. Seit drei Wochen ist er das Gesicht einer Protestbewegung, die aus dem Nichts entstanden ist und die Mächtigsten der Finanzbranche herausfordert. Die Initiatoren von Occupy Frankfurt hatten ihn vor der ersten großen Demonstration Mitte Oktober zum Mann für die Pressekontakte bestimmt, weil seine Beiträge in den Internetforen gut ankamen. Mehr wussten sie damals nicht übereinander. Sie kannten sich alle erst ein paar Tage lang, meist aus dem Netz.

Siener bekam Drohanrufe. Bis heute rätselt er, wer dahinterstecken könnte

Ausgerechnet Siener, ein junger Mann ohne Job, Abitur oder politische Erfahrung; ausgerechnet er sollte den Deutschen klarmachen, warum Menschen bei Bodenfrost vor der Europäischen Zentralbank campen . Und er machte seine Sache gut. Sehr gut. Er war in der Talkshow von Maybritt Illner, die Medien haben ihn als »Hoffnungsträger« gefeiert, haben ihn den »talentierten Mr. Siener« genannt. Und kaum war er ein bisschen bekannt, bekam Siener anonyme Drohanrufe. Seither rätselt er, wer ein Interesse an seinem Rückzug haben könnte. Die Banken? Die Politik? Die »da oben«? Oder irgendwelche Verrückten?

Der Erfolg bei den Medien und die anonymen Drohungen gehören zusammen. Siener löste etwas aus. Er fand eine Sprache für seine Wut. Und für seine Hoffnung. Denn für ihn geht es um mehr als bloß die Banken. Es geht auch um sein Leben.

Nur in der Bewegung kam Sieners plötzlicher Ruhm nicht gut an. Während er durch Radio- und Fernsehstationen tingelte, entschieden sich die anderen Demonstranten gegen einen Sprecher, der alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Während sich Wildfremde bei Siener bedankten, veröffentlichte das Frankfurter Camp am Tag der zweiten großen Demonstration eine Pressemitteilung: Wolfram Siener sei weder Pressesprecher noch Sprachrohr, von nun an werde eine Gruppe von Sprechern Fragen beantworten.

Es ist ein Konflikt, wie er in jeder Gruppe vorkommt, die plötzlich groß wird, ein Kampf um Aufmerksamkeit und Einfluss . Aber dahinter steckt mehr. Es geht auch um die Frage, wie es mit der Occupy-Bewegung weitergehen soll. Wie prinzipienfest sie bleiben will, wie professionell sie werden will, wie wirksam. Und was das überhaupt heißt: wirksam.

Je länger der Protest dauert, desto mehr zehrt er an den Nerven und der Kondition der Protestierenden. Den Campern setzt die Kälte zu, sie begreifen, dass Basisdemokratie anstrengend ist. Die abendlichen Diskussionsrunden dauern Stunden, weil jeder zu jedem Thema sprechen darf. Viele gehen einfach nicht mehr hin. Es geht um tausend Details, um Küchendienste und Nachtwachen und Dixie-Klos. »In den Arbeitskreisen ist es viel zu oft so, dass wir uns nicht einigen können und dann doch jeder macht, was er will«, sagt Siener. Er mag solche Probleme nicht. Er sei nicht dafür zuständig, und er habe auch keinen Kopf dafür. Siener will mehr. Er ist gemacht für die großen Themen und Dramen, darin fühlt er sich zu Hause. Das treibt ihn an.