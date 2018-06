Ostsee, Schiffe, Hügel, alte Bäume und eine Reetdachkate in einem verwunschenen Garten, so stelle ich mir Heimat vor. Und da ist sie, eine Dachgeschosswohnung, ohne Reetdach zwar, aber mit Blick auf Pferdekoppel und Eckernförder Bucht, in Waabs in einem Zweifamilienhaus. Perfekt. Gut, die Pappverkleidung zum Treppenhaus sollte der Vermieter vielleicht durch eine Wand ersetzen, aber ich nehme sie, sage ich den Maklerinnen. Der Besitzer will gleich kommen, aber das dauert, und ich muss los. Wir trennen uns mit dem Versprechen, am kommenden Tag telefonisch und postalisch alles dingfest zu machen. Als der Anruf kommt, falle ich fast vom Stuhl. Charakterlich würden wir nicht zusammenpassen, der Vermieter und ich, sagen die Maklerinnen. Aha.

Ein zweiter Versuch in Travemünde. Fenster bis zum Boden, alte Bäume und täglich sechs riesige Fähren, die da vorbeidampfen. Die Wohnung steht zwar leer, aber zeigen will sie mir niemand. Wochenlang werde ich von der zuständigen Immobilienverwaltung vertröstet. Als ich sie endlich besichtigen kann, hat ein Wasserrohrbruch das Gebäude bereits vom Dach bis zur Tiefgarage unter Wasser gesetzt, es wird klar, dass sich die Nachbarn seit Jahren in den Haaren liegen, und weder Kleiderschrank noch Bibliothek passen hinein.

Viele Fragen Viele Fragen In Deutschland eine Wohnung finden? Für die aus dem Aus- land heimkehrende ZEIT-Autorin Marlene Roeder war das ein Spießrutenlauf. Allein die Fragen, die sie von den Vermietern gestellt bekam: nach dem Arbeitgeber. Der letzten Gehaltsabrechnung, dem Arbeitsvertrag (konnte sie nicht liefern, da selbstständig), den privaten Vermögensverhältnissen. Ob sie schon mal Sozialhilfe oder Wohngeld bezogen habe? Ob es sonstige Zahlungsverpflichtungen gebe, in der Vergangenheit vielleicht gar eine Insolvenz vorgelegen habe? Roeder hat alle Fragen geduldig beantwortet, genutzt hat es bislang wenig: Derzeit wohnt sie zur Untermiete – bei einer Freundin in München.

Also wohin? Als ich nach langen Jahren im Ausland Malta verließ, wollte ich wieder näher an Freunde und berufliche Kontakte rücken. Als Selbstständige mit einem mobilen Home-Office hatte ich die freie Auswahl – irgendwo zwischen Ost- und Tegernsee. Was ich dann schließlich fand, war allerdings kein Zuhause, sondern eine Vielzahl von Widrigkeiten, die zwischen den Mietern und ihren neuen Wohnungen stehen.

Die Statistik sagt, dass es 2010 vier Millionen Deutsche geschafft haben, von einer Ecke der Republik in die andere zu ziehen. Tatsächlich dürften sogar doppelt so viele Bundesbürger ihre Wohnungen gewechselt haben, sagt eine Sprecherin des Bundesverbandes Möbelspedition und Logistik. Jährlich wechseln also zehn Prozent der Bevölkerung ihre Bleibe. Wie machen die das nur?

Hamburg. Die Maklerin zeigt mir eine kleine, teure Wohnung in einer Villa mit eigenem Park in Nienstedten. Ruhig, grün, gediegen. Ich fülle zum ersten Mal in meinem Leben eine Selbstauskunft aus. Aber dann, kurze Zeit später, kommt der Haken. Die Besitzerin will sich jeden Mieter selbst anschauen, ist aber nur selten da. Kein Wunder, dass die Villa halb leer steht. Schade.

Deutschland ist ein Land der Mieter. Nur 41 Prozent der Bevölkerung besaßen 2006 ihre eigenen vier Wände. Erst ab einem Monatseinkommen von mehr als 3.200 Euro änderte sich das Verhältnis. Dann waren es 69 Prozent.

Mieter geben nach einer Studie des Immobilienverbandes Deutschland (IVD) aus dem Jahre 2008 im Schnitt 35 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für Miete aus. In dem sooo billigen Berlin wie auch in dem sooo teuren München waren es gleichermaßen 40 Prozent, und in Freiburg sogar 44. Viel zu viel, vor 23 Jahren waren es nur 22 Prozent. In New York vermieten viele Besitzer ihre Wohnungen übrigens nicht an Interessenten, wenn die Mieten mehr als ein Viertel ihres Einkommens ausmachen.

An den wachsenden Kosten in Deutschland sind dabei nicht einmal die Vermieter schuld. Nach Angaben des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) stiegen die Mieten zwischen 2000 und 2010 lediglich um durchschnittlich 14 Prozent, die Nebenkosten aber um 18 Prozent und die Heizkosten um satte 98 Prozent.

Also kaufen statt mieten? Ich gucke mir Zwangsversteigerungsobjekte an. Meine Freundin, Finanzchefin bei einem Mittelständler, lacht sich kaputt ob meiner Bruchbuden. Wieso? Ich sehe überall nur Potenzial. "Hast du mal nachgerechnet, was du in eine Sanierung stecken müsstest?" Hinter den Schnäppchen versteckt sich ein Abgrund in sechsstelliger Höhe. Seien die Latifundien gar über einen Kredit finanziert, machten sie erst in zweiter Generation Spaß, sagte einst ein weiser Finanzier. Ich verwerfe die Idee und fahre nach Süden.