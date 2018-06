Posthumes Lob ist, ebenso wie die uneigennützige Intrige, eine österreichische Spezialität. Im Fall von Helmut Qualtinger ist diese Anerkennung oft nicht Ausdruck der Achtung für den Künstler, sondern Eigenlob einer vermeintlich diskursiven Gesellschaft. Schon zu seinen Lebzeiten tat man sich mit seiner Klassifizierung schwer. Unabhängige Künstler lassen sich in der feudalen Kulturlandschaft Österreich nicht einordnen. Qualtingers Platz war nicht an irgendeinem Hofe. Er stand für sich. Zunächst angefeindet, um dann von falsch verstandener Liebe in die Emigration gezwungen zu werden.

Es ist ein Wiener Symptom, kritische Geister entweder als Klassensprecher zu missbrauchen oder ins Belanglose zu lachen. Für uns junge Satiriker war er ein einsamer Leuchtturm, der das Kabarett als beweglichere Theaterform verstand. Das einzig mögliche Idol einer Generation, die Idole eigentlich stürzen wollte. Qualtinger war kein Schauspieler, sondern, wie er selber sagte, Menschenimitator. Mit unendlichen Facetten, ein Bühnentier, das weit über dem Text schwebte. Genial, wie er so Gesamtkunstwerke schuf, jeden Abend ein Unikat. Er wirft einen langen Schatten, bis heute, nicht nur in seinem ureigensten Wirkungsfeld. Und er fehlt. In einer Zeit, die durch Schnelllebigkeit ihre seichte Austauschbarkeit verbergen will, ein ganz besonderes Manko. Nun wird er halt wieder einmal gelobt, und er würde sich dagegen wehren.

Eine Auswahl der besten Glossen dieser Rubrik ist soeben im Czernin-Verlag erschienen: Alfred Dorfer "Donnerstalk"; 168 Seiten, 15,90 €. Ebenso neu ist bei Hoanzl die DVD-Box "Werkschau" mit allen sieben Bühnenprogrammen von Alfred Dorfer erschienen.