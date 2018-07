Annika Löbnitz, 19, studiert Wirtschaftsrecht in Lüneburg

Ich bin jetzt zwei Wochen Studentin. Am ersten Tag war natürlich alles neu für mich, und ich kannte niemanden. Aber nach dem Begrüßungsvortrag wurden wir für die Startwoche in Gruppen aufgeteilt. Da habe ich gleich viele Leute kennengelernt, auch aus meinem Studienfach Wirtschaftsrecht. An der Leuphana Uni haben in den ersten Monaten alle Studenten gemeinsame, fächerübergreifende Module . Zeit für lange Kaffeepausen oder Mensabesuche haben wir leider gar nicht. Ich bin froh, dass es viele Tutoren gibt, die unsere Fragen beantworten. Etwa, wenn es um das Onlineregistrationssystem geht, das war anfangs sehr kompliziert. Wirtschaftsrecht gefällt mir sehr gut, es ist bislang auch nicht trocken, was ja viele denken. Es ärgert mich nur, dass die Räume oft viel zu klein sind. Manche von uns müssen auf dem Boden sitzen, dabei bezahlen wir hohe Studiengebühren. Zu Hause muss ich noch nicht sehr viel lernen.

Annika Löbnitz © Werner Bartsch

Ich wohne noch zu Hause und fahre morgens mit dem Zug oder dem Auto zur Uni. Mit einer Kommilitonin habe ich mich für Hochschulsport angemeldet, der Kurs heißt Zumba, eine Art Tanz. Da kann man richtig Dampf ablassen, das ist ein guter Ausgleich. Aber mein Studium überfordert mich bis jetzt nicht. Ich freue mich darüber, dass ich wieder ein Ziel habe, etwas, wo ich mich reinhängen kann. In den Wochen davor hat mir das gefehlt.

Aufgezeichnet von Leonie Achtnich

Katharina Hillmer © Werner Bartsch

Hillmer, 17, studiert Jura in Göttingen

Katharina

Das war schon lustig, als die Studenten aus den höheren Semestern zur Begrüßung Schnapsfläschchen verteilt haben – sie haben mir meins wieder weggenommen, als ich ihnen gesagt habe, dass ich erst 17 bin. Ansonsten ist das Jungsein kein Problem. Die Wohnung habe ich mit einer Mietbürgschaft meiner Eltern bekommen, die brauchen volljährige Studenten auch. Erst sah es eng aus, aber über eine Wohnungsverwaltung hat es dann mit einem Zimmer geklappt. Das war mir eh am liebsten.

Meine erste Vorlesung hatte ich in Bürgerlichem Recht. Der Unterschied zur Schule ist schon groß, aber nicht abschreckend. Im Gegenteil, ich genieße es, dass ich jetzt selbst verantwortlich bin. Ich könnte während der Vorlesung einfach auf dem Laptop Filme schauen, wenn ich wollte. Ich muss dann halt auch selbst klarkommen, wenn ich etwas verpasse. Die Millionen von Paragrafen haben mich am Anfang schon überfordert, man sieht erst mal kein Land. Aber jetzt habe ich mir die ersten gemerkt. Besonders spannend wird es, wenn man konkrete Fälle durchspricht. All die abstrakten Normen versteht man dann gleich viel besser.

Göttingen gefällt mir auch gut. Es ist nicht so groß, eine Studentenstadt. Ich habe schon in der Orientierungswoche einige Mädchen kennengelernt. Und es ist nicht so weit nach Hause.

Aufgezeichnet von Parvin Sadigh