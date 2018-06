Vor einem Jahr gab es schon einmal eine Karte der ZEITmagazin -Freunde auf Facebook (seither hat sich die Zahl der Freunde in den meisten Städten verdoppelt bis verdreifacht). Auch damals stach die kleine Stadt Kerpen hervor. Wir konnten seither nicht mehr ruhig schlafen: Was machen wir, dass die Kerpener so wild auf uns sind?

Alle Deutschlandkarten des ZEITmagazins im Überblick © Jörg Block

Die wenigen Redakteure, die hin und wieder doch Schlaf fanden, träumten davon, nach Kerpen zu fahren und dort ein Bad in der Menge zu nehmen. Diesmal haben wir (mittels Facebook, wie sonst?) in Richtung Kerpen gerufen: Was ist da los bei euch? Es kam eine Antwort. Kerpen sei halt ein backbone , eine Art Internetknoten. Das führe dazu, dass Menschen, die sich in Köln mit dem Netz verbinden, für Kerpener gehalten werden. Wer enttäuscht wird, neigt dazu, sich die Enttäuschung schönzureden, also sagen wir uns: Besser in Berlin von der Sache erfahren als in Kerpen. Keine schöne Vorstellung, durch Kerpen zu laufen, die Taschen voller Visitenkarten, ohne zu wissen, was ein backbone ist.

