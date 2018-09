An Skandälchen sind die Tschechen eigentlich gewöhnt, aber das aktuelle Schaustück ist auch für die Prager außergewöhnlich. Mittendrin in dem Trubel sitzt Vladimir Rösel, der neue Direktor der Prager Nationalgalerie. Sein Haus, das größte Museum des Landes, ist um zwei seiner Werke ärmer geworden, um die Bronze Umarmung von Otto Gutfreund und das Ölgemälde Tänzerin von Vincenc Benes. Beide waren an das Museum im Wiener Schloss Belvedere ausgeliehen, beide kamen nicht zurück. Die Österreicher haben die Werke gepfändet.

Dahinter steckt ein Streit jenseits der Kunst. Ein Blutplasma-Händler hat den tschechischen Staat verklagt, ein Streit aus den Nachwendezeiten um vermeintlichen Rufmord und entgangene Geschäfte. Angestrengt hat ihn der Gründer der Firma Diag Human, ein Exil-Tscheche mit Sitz in der Schweiz – und am Ende bekam er recht. Umgerechnet rund 400 Millionen Euro soll Tschechien als Entschädigung zahlen. Die Regierung allerdings sieht das nicht ein, woraufhin sich der Geschäftsmann auf den Staatsbesitz stürzt, der sich außer Landes befindet. Botschaften sind nach internationalem Recht unantastbar – also bleiben vor allem Kunstwerke. Ein österreichisches Gericht hat den Pfändungsbescheid ausgestellt, und schon waren die Werke beschlagnahmt.

»Die Kunst wird zur Geisel«, empört sich seither die Prager Kunstszene. Die Museumsleiter versuchten zu retten, was zu retten ist, und holten sämtliche Kunstwerke, die sie für Ausstellungen verliehen hatten, zurück nach Hause. Ein paar Monate liegt das zurück, seither sinniert Vladimir Rösel von der Nationalgalerie über Auswege aus dem Dilemma: Gerne wolle sein Haus mit ausländischen Museen zusammenarbeiten, aber das sei nun quasi ausgeschlossen. »Wir haben keine Mittel, um unsere Kunstwerke zu schützen«, sagt er. Und er wisse nicht, wie lange das alles noch andauere. Deshalb hat er sich nun eine durchaus eigenwillige Lösung ausgedacht: »Wenn uns ausländische Partner nach Gemälden fragen«, sagt Rösel, »dann schlagen wir ihnen vor, dass sie doch ihre Ausstellung bei uns in Prag machen können.« Der einzige Schönheitsfehler: Bislang ist noch niemand auf das Angebot eingegangen.