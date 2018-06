Der Tag, der sein Leben veränderte, begann mit einem Schneesturm. Douglas Coupland kämpfte sich durch die Straßen Vancouvers, als er einen so starken Hustenanfall hatte, dass sich ein Gewebeklumpen löste. Seitdem hört er, was andere nicht hören. Seine Wahrnehmung veränderte sich, Schreie bereiten ihm physische Schmerzen, er lässt sich schnell ablenken. Seine Welt ist seither eine Welt der Zwischentöne, die in seinen Büchern zu Zwischenräumen anwachsen. »Künstlerische Leerstellen« nennt Coupland sie.

Der Kanadier sitzt in der Lobby eines Hamburger Hotels und schwitzt. Wieder eine dieser Überfunktionen seines Körpers. Die Lesetour durch Deutschland und die Schweiz ist fast zu Ende. Er freut sich auf Vancouver. Eine Woche war Coupland in Europa, und die Reise über den Atlantik war auch eine Reise in der Zeit. Denn die Arbeiten an JPod , dem Buch, das in diesem Herbst auf Deutsch erscheint, hat er schon vor sechs Jahren abgeschlossen. Für jemanden, der die Zwischenräume vor allem in der Exegese der Zukunftstechnologie sucht, ist das eine Ewigkeit.

Wer JPod liest, tappt sofort in die Leerstellen. Da hocken sechs junge Menschen den ganzen Tag zusammen, entwickeln Videospiele, schicken sich Mails und googeln pausenlos, aber sie sind nicht auf Facebook , twittern nicht, haben kein iPhone. Doch die Revolutionen überrollen die Deutungen des Technik-Ausloters Douglas Coupland nicht. Nichts an diesem Buch ist veraltet. Denn gerade im Sich-immer-einen-Schritt-aus-der-Realität-Herausstehlen, im durchironisierten Zerrbild trifft Coupland den Kern unserer modernen Selbstverwirklichungsgesellschaft. Und so beginnt die Reise durch Couplands Ideenfeuerwerk: Ethan Jarlewski, Ende zwanzig, Spieleentwickler in Vancouver, ist sauer. Das neue Skateboardspiel, an dem der JPod – seine fünf Kollegen und er, deren Nachnamen alle mit J anfangen – so lange gesessen hat, ist fast fertig, und dann das: Die Marketingabteilung will, dass sie eine »charismatisch knuddelige« Schildkröte einbauen. In ein Skateboardspiel! Kurz nachdem Ethan die Nachricht erhalten hat, ruft seine Mutter an. Er müsse kommen, sie habe ein Problem. Ihr Problem ist, dass sie einen Rocker umgebracht hat. Der Rocker war ihr heimlicher Liebhaber und liegt jetzt im Keller hinter ihrer Cannabisplantage. Er wollte fünfzig Prozent der Ernte, da lockte sie ihn in eine Pfütze, die sie zuvor mit einem Stromkreislauf präpariert hatte. Als sein Handy klingelte, drückte sie den Schalter. Ethan und seine Mutter rollen den Toten in einen Teppich und haben ihn gerade weggeschafft, da ruft Ethans Vater an. Ethan müsse zum Drehort kommen, dringend. Er sei verliebt. Als Ethan das Set erreicht und die Tür des Trailers seines Vaters öffnet, küsst dieser gerade Ellen Kovacs, die an der Highschool zwei Klassen unter Ethan war.

Diese Welt ist ein verquerer Kindergarten. Ethan und seine fünf Kollegen sind Tag und Nacht bei der Arbeit, ohne wirklich zu arbeiten, rufen Wettbewerbe aus, wer sich am besten als eBay-Artikel anpreisen kann, und pflegen ihre Neurosen. Alle wissen, dass sie nichts anderes sind als »eine deprimierende Anhäufung popkultureller Einflüsse und verkümmerter Emotionen, angetrieben vom stotternden Motor des Kapitalismus in seiner banalsten Form«. Aber niemand ändert etwas. Warum auch? Denn JPod ist ein riesiges verrücktes Spiel. Es ist die abstrus-komische Überbietung moderner Lebenswelten.

Und ausgerechnet dieser Douglas Coupland, der so altbacken wirkt, der sein weiß-rot-blau kariertes Hemd in die Hose steckt und in diesem Jahr fünfzig wird, ist einer der verlässlichsten Deuter dieser Welt. Seine Ideen sind ausgeflippt, er ist das Gegenteil: ruhig, bescheiden, seriös. Nur einmal lacht er während des Gesprächs laut auf, als er, der die Moderne so liebt, über Historienromane nachdenkt. Das, sagt er, wäre die größte Herausforderung. »Aber auch da würde ich wohl über die Menschen schreiben, die als Erste mit Autos durch die Straßen gerollt sind.« Seine Gedanken bleiben beim technischen Fortschritt kleben. Und deshalb sei er glücklich, sagt Coupland, in seinen Werken die Evolution von den rudimentären digitalen Anfängen bis zum Hightech-Zeitalter begleitet zu haben.

Vor zwanzig Jahren setzte er mit seinem Kultbuch Generation X den Startpunkt. In dem Bestseller über die erste Nachkriegsgeneration der USA, die nicht mehr, sondern weniger als ihre Eltern hatte, gab es nur Autos und Telefone. Die ersten E-Mails tauchten in Microserfs auf. Das war Mitte der Neunziger, als Couplands Helden für Microsoft programmierten. Und jetzt folgt JPod , mit seinen pausenlos erreichbaren Handymenschen, die, während sie sich gegenübersitzen, über BlackBerrys schreiben. Die moderne Gesellschaft, sagt Coupland, sei zum Kasperletheater geworden. »Beim Kasperletheater sprechen Menschen durch Puppen. Heute können wir nicht mehr ohne dieses Ding miteinander reden«, und er holt sein iPhone raus.

Coupland hat ein iPhone, aber er ist nicht auf Facebook, davor muss er sich schützen, davon würde er sofort abhängig, sagt er. Coupland ist auf Twitter, aber er hasst Mails, löscht die meisten, bevor er sie liest. Er hat sich seine eigene Technologiewelt geschaffen, in der er nach dem noch nicht Abgeschlossenen sucht, nach dem Rätselhaften. Denn seine Momente, so sagt er, seien die wenigen Stunden des Ungewissen, des Tastens und Suchens. Wie in New York, als die Türme einstürzten und noch niemand wusste, wer es warum getan hatte. Wie in Oslo, als die Welt den Namen Anders Breivik noch nicht kannte, nur voller Entsetzen auf die Gewalt und die Opfer schaute. Oder auch wie in Berlin, wo Coupland gerade war und aus seinem Hotelfenster eines der ausgebrannten Autos sah, ohne Bekennerschreiben, ohne Erklärung. Es sind Räume, die das Rationale noch nicht gekapert hat. Dort ist seine Kunst zu Hause.