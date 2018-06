Es gibt Bücher, über die viel geredet wird, die aber kaum einer zu Ende liest. Ein amerikanischer Journalist versteckte einmal Gutscheine für Bargeld in einigen Exemplaren von Stephen Hawkings Millionen-Bestseller Eine kurze Geschichte der Zeit. Teuer war das Experiment nicht, kein Coupon wurde eingelöst.

Ähnlich verhält es sich dieser Tage mit dem Album Lulu, das der New Yorker Art-Rock-Veteran Lou Reed mit den Schwermetallern von Metallica eingespielt hat. Denn das medial viel beachtete Werk, das allein durch seine bloße Ankündigung für Wirbel sorgte, ist selbst für treue Fans eine Prüfung. Es ein Mal zu Ende zu hören ist eine Qual, es ein zweites Mal zu versuchen, unvorstellbar.



Als Vorlage diente Frank Wedekinds Tragödie, eine bewährte Inspirationsvorlage. Auch Lou Reed verfasste vor einiger Zeit Lieder zu dieser Geschichte von moralischen Abgründen und finsterer Sexualität, die er nun mit Metallica einspielte. Reed wurde in den sechziger Jahren berühmt mit der Band The Velvet Underground und punktete als Solokünstler in den Siebzigern mit lakonisch-poetischen Hits wie Walk on the Wild Side oder Perfect Day.

Metallica, gestartet vor drei Jahrzehnten, gelten als erfolgreichste Thrash-Metal-Band des Planeten und haben mehr als hundert Millionen Alben verkauft. Dass die Rocker, die seine Enkel sein könnten, nun mit Lou Reed zusammenfanden, ist weniger überraschend, als es scheint. Beide loten immer wieder Extreme aus, provozieren gern, ignorieren kommerzielle Zwänge. Aber selbst für abenteuerlustige Hörer sind die zehn Songs eine Herausforderung der unangenehmen Art. Es fehlen die Melodien zu Lou Reeds Gegrummel, es fehlen die Ideen. Lärm hat man schon sehr viel aufregender gehört.