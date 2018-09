Christian Friedel stürmt im Brautkleid über die Bühne. Er spielt Portia, die reiche Erbin im Kaufmann von Venedig . Und er erklärt dem Publikum: Wer einen Sachsen vom rechten Weg abbringen will, stellt ihm ein Stück Eierschecke auf den falschen Abzweig!

Die Szene verdeutlicht vieles von dem, was am Dresdner Staatsschauspiel gerade vor sich geht: Hier hat man verstanden, wie man Sachsen verführt. So viele Zuschauer wie nie waren in der vergangenen Spielzeit in den Vorstellungen der beiden Bühnen des Hauses: 213.000, dreimal mehr als etwa im Centraltheater Leipzig . Selten wurden in Dresden so viele Abonnements verkauft wie heute, selten kamen auch so viele Studenten. Eine Stadt strebt wieder ins Theater.

Das liegt, einerseits, an dessen neuer Qualität. Don Carlos in der Regie von Roger Vontobel war in diesem Jahr zum Berliner Theatertreffen eingeladen, als eine der zehn »bemerkenswertesten Inszenierungen«. Famose Schauspieler wie Burghart Klaußner traten in der Inszenierung auf. Bekannte Regisseure arbeiten endlich in der Stadt. Und Christian Friedel, der auch im Don Carlos seine Hauptrolle hatte, ist längst ein Publikumsheld der Sachsen.

Doch wichtig für den Erfolg ist auch, wie das Theater nun Debatten prägt: »Das Publikum hat akzeptiert, dass wir mit ihm über Dresden streiten«, sagt Wilfried Schulz , seit rund zwei Jahren Intendant dieses Hauses. »Wir haben inzwischen eine Art Dresden-Lizenz«, glaubt gar Robert Koall , der Chefdramaturg, den Schulz mit ans Staatsschauspiel brachte. Wie kam das?

Erster Aufzug. Man fährt in den obersten Stock des Theaters. Dort: das Intendantenzimmer. Wenn die Bühne das Herz des Hauses ist, ist dies hier das Hirn. Ein karger, weißer Raum, in dem Platz ist für Gedanken. Da sitzen Schulz und Koall, kluge Männer mit runden Brillen, am Konferenztisch.

Schulz, 59, hat in Westberlin und Paris Theaterwissenschaften studiert. Er war an Häusern in ganz Deutschland und in der Schweiz. Er arbeitete mit den besten Regisseuren. Zuletzt war er Intendant des Schauspiels Hannover . Im Osten hatte er noch nie gearbeitet. Schulz sagt, er habe von Dresden nicht viel gewusst, als er sich auf den Wechsel einließ. Noch vor dem ersten Arbeitstag sagte er in einem Interview: »Ich habe mir den Ort gewählt, der mir am entferntesten, am fremdesten war.« Diese Stadt, tief im Osten. Berühmt vor allem für Kunst von gestern.

Schulz verglich sich mit einem Ethnologen, was er nicht despektierlich meinte. Er ist ein Wessi in Sachsen, ein Berliner in Dresden; auch wenn er seine ersten vier Lebensjahre in der DDR verbracht hat. Er bringt den Blick eines Fremden in eine Stadt, die ihm gefällt. Das ist das Rezept. Er hat sich die Fremdheit zum Motiv gemacht. »Ein Ethnologe muss aufpassen, dass er die Distanz nur sehr langsam verliert«, sagt Schulz. »Theater ist seit der Antike Kommunikation. Man spielt Pingpong mit dem Publikum. Das geht solange, wie man sich etwas zu sagen hat. Vielleicht erschöpft sich das am Ende langer Intendanzen.«