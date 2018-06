Der Journalist, den Adrian Koerfer ganz zu Beginn in Frankfurt traf, hatte ihn gewarnt. »Wir sind Hyänen«, hatte er gesagt. Es war das erste von Dutzenden Interviews. Koerfer ließ sich auf die Hyänen ein.

Das war im März 2010, die Odenwaldschule, das Vorzeige-Internat der deutschen Reformpädagogik, war belagert von Reportern, von Tag zu Tag wurden die Meldungen aus dem hessischen Ort Ober-Hambach ungeheuerlicher. Schüler wurden hier von ihren Lehrern missbraucht, systematisch, mehr als 30 Jahre lang. Adrian Koerfer war einer dieser Schüler.

Die Juristinnen Claudia Burgsmüller und Brigitte Tilmann, die im Auftrag der Schule die Verbrechen dokumentierten, schreiben: »In jedem einzelnen Bericht, in jeder E-Mail, in jedem Telefonat erlebten wir, mit welch großen Schwierigkeiten das Sprechen über den sexuellen Missbrauch verbunden war.« Als sich die Opfer im September 2010 im Verein Glasbrechen zusammenschlossen, wählten sie Adrian Koerfer zu ihrem Sprecher. Er sollte den Sprachlosen eine Stimme geben.

Bis heute rufen Menschen bei ihm an und sagen: Mich hat es auch getroffen. Sie erzählen, wie sie der Lehrer morgens mit einem Griff zwischen die Beine weckte, wie sie benutzt und gebrochen wurden. Koerfer nimmt Anrufe entgegen, verteilt Flyer, klebt Protestplakate, er gibt Interviews und schreibt Pressemitteilungen. Morgens, abends, nachts. Die Zeitungsartikel, die er ausgeschnitten hat, füllen drei dicke Aktenordner. Im Juni hatte er seinen 56. Geburtstag. Die Geschenke, sagt er, habe er immer noch nicht ausgepackt.

Früher war Koerfer Verlagskaufmann bei Suhrkamp, er ist Kunstsammler, hat viel Geld geerbt. In seinem lichtdurchfluteten Haus in Bad Homburg hängen Bilder von Gerhard Richter und Andy Warhol. Wenn er die Werke an Museen verleiht, bleibt er im Hintergrund, lange wusste kaum einer, wer hinter der Sammlung steckt. Heute ist aus Adrian Koerfer, dem scheuen Kunstsammler, eine öffentliche Person geworden: Adrian Koerfer, das Missbrauchsopfer.

120 Sitzungen hatte sein Psychologe ihm verschrieben, aber Koerfer brach die Behandlung ab. Manche Opfer haben Zehntausende Euro für Therapien bezahlt. Von der Schule, die den Missbrauch jahrelang vertuschte, fordern sie Entschädigung. Ein bisschen Geld, sagen sie, wäre ein bisschen Gerechtigkeit. Kein einziger Lehrer wurde für seine Übergriffe bestraft. Die Taten sind verjährt.

Der Vorstand der Odenwaldschule hat Anfang November angekündigt, die Stiftung, die zur Entschädigung der Opfer gegründet wurde, mit 500.000 Euro auszustatten. Koerfer hält das für heiße Luft. Der Vorstand spricht von Zuwendungen und Spenden, aber wo genau das Geld herkommen soll, das sagt er nicht.

Demnächst trifft sich der Trägerverein der Odenwaldschule erstmals mit Glasbrechen, um über Entschädigung zu sprechen. Die Schule will ihren Fortbestand sichern, die Opfer wollen Ergebnisse sehen. Das Thema ist heikel, jedes falsch gewählte Wort ein möglicher Affront. Seit mehr als einem Jahr arbeiten sich die Mitglieder beider Vereine daran ab, ehrenamtlich. Sie wirken abgekämpft.

Seit Koerfer in einem Interview die Insolvenz der Schule forderte, gilt er in Ober-Hambach als Nestbeschmutzer. Er sagt, er glaube bis heute an die Ideale seiner alten Schule. Nach Bekanntwerden der Taten ließ er sich sogar kurzzeitig in den Vorstand wählen. Er sagt: »Das, was ich bin, hab ich der OSO zu verdanken.« Der Odenwaldschule Ober-Hambach. Seine Tochter hat vergangenes Jahr dort ihr Abitur gemacht. Dort, wo er jahrelang missbraucht wurde. Viele halten ihn deshalb für unglaubwürdig. »Es klingt schizophren«, sagt Koerfer, »aber die OSO war meine Ersatzfamilie.« An den Wochenenden fuhr er fast nie nach Hause in die Schweiz. Er blieb in Ober-Hambach, wo er beschmutzt und befummelt wurde.