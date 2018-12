Nicht totzukriegen ist die Klage über die armselig anzuschauende deutsche Politikerkaste: Kreppsohlen, Goldknöpfe, toupierte Haarhelme, abgewetzte Anzüge, wohin man schaut. Die Kanzlerin: drei Knöpfe auf Reisen. Peer Steinbrück: Umfragesieger auf der Liste der schlechtestgekleideten Männer ("sackartige Hosen"). Solchen Leuten vertrauen die Deutschen.Mit dem Abtreten der griechischen Stilikone Giorgos Papandreou stellt sich allerdings die Frage: Stehen politische Solidität und Langlebigkeit in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Pracht der Kleidung? Mehrmals täglich, so wissen griechische Zeitungen zu berichten, pflegt Papandreou seine Hemden zu wechseln, die Vertrauensfrage absolvierte er wie gewohnt im eleganten dunklen Anzug, seine stylishen Krawatten schmückten jeden Krisengipfel.

Von Helmut Kohl bleiben ein paar ungeklärte Spendeneingänge mit einer überschaubaren Zahl an Nullen und eine Strickjacke im Haus der Geschichte. Von Papandreou bleiben ein Staatsbankrott homerischen Ausmaßes und das Bild eines älteren Herrn in feinem Zwirn und eleganter Haltung.

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Wie kaum einer seit Comical Ali, Saddam Husseins letztem Propaganda-Chef, beherrschte Papandreou die große Pose ebenso wie die hintergründige Ironie: "Yes we can!" , rief er uns gerade noch beim Tag der Deutschen Industrie zu. Den Preis der Quadriga, den er 2010 für die "Kraft der Wahrhaftigkeit" aus den Händen des Deutsche-Bank-Chefs Josef Ackermann erhielt, nahm er an, ohne eine Miene zu verziehen. "Wir haben genug Geld" lautete sein Motto im letzten Wahlkampf, Kabinettssitzungen ließ er gelegentlich live übertragen, mit Werbepausen. Auf YouTube hat es der Papandreou-Rap zum Kultstatus gebracht.

Man hätte ahnen können, wie das Märchen ausgeht. Heißt es nicht schon in der Bibel: An ihren Krawatten sollt ihr sie erkennen? In Rumänien glaubte vor einem Jahr der unterlegene Präsidentschaftskandidat Mircea Geoană, er sei im Wahlkampf bioenergetischen Attacken seines Gegners ausgesetzt gewesen, die dieser mittels eines fliederfarbenen Schlipses auf ihn abgefeuert habe.

Der lila Schlips, die Wunderwaffe?