Moderne Trickfilme entstehen so: Echte Schauspieler laufen, springen und reden vor Kameras, die ihre Bewegungen detailliert aufzeichnen. Der Rest entsteht im Computer, der die gewonnenen Daten dann wie ein digitales Make-up über die Comicfiguren legt und diesen so menschenähnliche Ausdruckskraft verleiht. Beim Kinofilm Avatar konnte man den Effekt beobachten und jetzt auch bei Tim und Struppi.

Softwareexperten waren lange daran gescheitert, Mimik und Emotionen zu programmieren, den Maschinen also zu erklären, wie ein Lächeln aussieht. Bis jemand auf die Idee kam, dass Computer besser lächelnde Menschen beobachten sollten. Und es funktionierte.

Die Maschine wird vom Werkzeug zum Beobachter. Dieser Paradigmenwechsel könnte die Beziehung zwischen Mensch und Computer stärker beeinflussen als viele Erfindungen zuvor. Die Veränderungen sind spürbar – in Kinofilmen ebenso wie in Millionen privater Haushalte.

Kinect heißt das wohl interessanteste Beispiel für diese neue Form der Mensch-Maschine-Interaktion. Als der Softwarekonzern Microsoft das Gerät vor genau einem Jahr auf den Markt brachte , war es nur ein Zubehör zur Videospielkonsole Xbox. Der längliche schwarze Sensor ist etwa so groß wie eine zusammengerollte Fernsehzeitschrift und erfasst Menschen und ihre Bewegungen dreidimensional. Sein wirtschaftlicher Erfolg hat nicht nur seine Erfinder überrascht. Wissenschaftler und Hackergruppen haben in Windeseile neue Einsatzmöglichkeiten für die 3-D-Kamera entwickelt. Es scheint, als könne man endlich ein Urproblem lösen und Computern auf einfache Weise klarmachen, was man eigentlich von ihnen will. »Du lernst keine neue Technik mehr, die Technik lernt dich«, sagt Kinect-Chefentwickler Kudo Tsunoda. Eines Tages könnten sogar Tastatur, Maus und Touchscreen überflüssig werden.

Kinect schaut zu. Springt der Sensor an, hebt er seinen Kopf, und fast automatisch sucht man Blickkontakt – wenngleich dort, wo man Augen erwarten würde, bloß Linsen und Sensoren sitzen. Innen stecken Standardbauteile aus dem Elektroladen, das Geheimnis ist die Software. »Wir haben sie im vergangenen Jahr mehrfach verbessert«, sagt Tsunoda, »inzwischen kann Kinect sogar die Bewegung von Fingern erkennen.«

Die Beobachtungsgabe ermöglichte zunächst eine neue Art des Videospiels. Wurden die Spiele früher mit Joysticks oder Controllern gesteuert, die bis zu einem Dutzend Knöpfe und Schalter auf sich vereinten, können Spieler nun vor dem Bildschirm herumhampeln. Wer Tennis spielt, tut so, als würde er Tennis spielen. Tänzer tanzen einfach, die Maschine weiß, was im Kontext des Spiels damit gemeint ist. Spieler müssen kein weiteres Gerät mehr in der Hand halten – das ist der Clou.

»Kinect taugt für viel mehr als nur für Spiele«

In den ersten zwei Monaten nach dem Verkaufsstart im November 2010 brach Kinect sämtliche Absatzrekorde, selbst die der jeweils neuesten Produkte von Apple. »Die Zahlen sprechen für sich«, befand daraufhin Gaz Deaves vom Guinness Buch der Rekorde . »Kein anderes Gerät aus der Unterhaltungselektronik hat sich innerhalb der ersten 60 Tage schneller verkauft.« Zehn Millionen Stück hatte Microsoft im ersten Quartal abgesetzt. Neue Zahlen hat der Konzern bislang nicht veröffentlicht. Aber in dem im Sommer abgelaufenen Geschäftsjahr war der Umsatz in der Unterhaltungssparte, zu der auch Kinect gehört, stärker gewachsen als der aller anderen Konzernsparten.

Was aber kaum jemand erwartet hatte: »Kinect taugt für viel mehr als nur für Spiele«, sagt Lewis Ward , Spezialist für Unterhaltungselektronik bei der Technologieberatung IDC. Auch deswegen, weil das Ding mit einem Verkaufspreis von hierzulande rund 120 Euro deutlich preiswerter ist als andere leistungsfähige Sensoren. »Wir waren sehr überrascht, was sich die Menschen alles haben einfallen lassen«, sagt Chefentwickler Tsunoda.

Chirurgen im Sunnybrook Health Sciences Centre im kanadischen Toronto setzen die Technik im Operationssaal ein. Bei Eingriffen sind sie nämlich oft auf digitale Aufnahmen von Computer- oder Magnetresonanztomografen angewiesen. Wollten Chirurgen bislang durch die Bilder navigieren, mussten sie einen Computer berühren – und sich danach erneut desinfizieren. Mittels Kinect können sie das jetzt tun, ohne den sterilen Bereich am Operationstisch verlassen zu müssen.

Studenten an der Universität in Stanford haben einem Roboter die Grundlagen des Fechtsports beigebracht. Mithilfe von Kinect beobachtet er die Bewegungen seines Gegners und kann so Angriffe mit einem Kunststoffschwert parieren.

Forscher an der Universität von Missouri in Columbia haben herausgefunden, dass Bewegungsmuster von Senioren verraten können, ob diese in naher Zukunft stürzen oder krank werden. In einem mit Technik ausgerüsteten Altenheim testen sie derzeit, ob Kinect bei der Pflege helfen kann .