Die Frage : Richard und Vera, Volker und Sieglinde sind pensionierte Lehrer, lange befreundet und sind zusammen viel gereist. Richard ist in letzter Zeit sehr still geworden, er nimmt kaum mehr an Gesprächen teil. Vera ist wie immer eine tolle Köchin und bezaubernde Gastgeberin. Nach einem gemeinsamen Essen – Richard ist schon zu Bett gegangen – platzt es aus Vera heraus: "Ihr ahnt ja nicht, was ich durchmache. Richard hat Alzheimer, er will nicht, dass ich es Freunden sage. Er schämt sich so. Er fragt mich jeden Tag hundertmal, wo wir gerade sind. Nur die Ärzte und ich sollen davon wissen." Nun fragen sich Volker und Sieglinde, was sie tun können und ob es falsch war, Richard nie auf seinen Rückzug anzusprechen.

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Sieglinde und Volker haben nichts falsch gemacht. Angesichts einer Behinderung ist es meist das kleinere Übel, die Situation möglichst normal zu halten, auch wenn sie das eigentlich nicht ist. Das ist in der Regel für die Beteiligten schonender, verglichen mit dem krampfhaften Versuch, ohne Not anzusprechen, was sich nicht ändern lässt. Veras Belastung ist nachvollziehbar. Sie muss nicht nur Richards Gedächtnisschwäche ausgleichen, sondern soll ihm obendrein helfen, diese vor anderen zu verbergen. Das kann Vera im Grunde gar nicht leisten, aber es ist doch ein Liebesdienst, dass sie es versucht und Richard so gut stützt, wie es eben geht.