Seit dem 10. März versuchen wir im Politikteil der ZEIT, Politik von einer anderen Seite und auf andere Art wahrzunehmen. Elf Lyrikerinnen und Lyriker verfassen eigens für die ZEIT Gedichte, sie zeigen uns ihre Sicht auf die Politik. Mal schreiben sie unabhängig von den Ereignissen, mal gehen sie direkt auf politische Erlebnisse ein. Womit wir anfangs nicht gerechnet hatten, das ist die Fülle und Dichte der Ereignisse, wie wir sie seit Anfang dieses Jahres erleben. Die Gedichte wurden dabei häufig sehr aktuell, einige am Tag nach politischen Entscheidungen oder nach Katastrophen verfasst. Diese Woche beschäftigt sich Daniela Danz mit dem Mord an dem kosovarischen Kronzeugen Agim Zogaj.

Daniela Danz: Zeuge X

Der Tod im Park ist was du hältst

für Laub oktoberbraun

und wie drapiert von denen

die wir vor zwölf Jahren zärtlich

die Rebellen nannten



eingewickelt in die eigenen Sorgen

gehen wir auf den gerechten Wegen

Europa melancholisch das ist

wo die Winterlinge blühen



und sag noch einmal so wie damals

Himmelsschlüssel schöne Worte wie

Menschenrechte ethische Verpflichtung

und das schönste: Zeugenschutzprogramm



das ist kein Laub ein böser Traum

in den wir ritten

Zwiebeln unter ihm Narzissen bald

Tyrannenmord – feiern wir die Feste

wie sie fallen und nennen wir

die Pflänzchen wie sie kommen