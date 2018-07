DIE ZEIT: Herr Hengelbrock, als sie Ihre Dirigentenkarriere begannen, waren Sie ein Umstürzler und wollten die verkrusteten Strukturen des sinfonischen Betriebs aufbrechen. Jetzt sind Sie Chefdirigent beim NDR Sinfonieorchester, einer Institution, die Sie früher für ihr Musikbeamtentum scharf kritisiert hätten. Trifft auf Sie der Spruch zu, frei nach F. W. Bernstein: Die größten Kritiker der Elche werden am Ende selber welche?



Thomas Hengelbrock: Ich sehe es eher als eine schöne Konsequenz, dass es so gekommen ist. Der Klassikbetrieb hat eine Entwicklung durchlaufen, und ich persönlich habe mich entwickelt, sodass diese Verbindung jetzt möglich ist.

ZEIT: Die Ideale von einst sind Ihnen nicht abhanden gekommen?

Thomas Hengelbrock Der 53-Jährige ist einer der gefragtesten deutschen Dirigenten seiner Generation und seit dieser Saison Chefdirigent beim NDR Sinfonieorchester in Hamburg. Er begann seine Karriere als Violinist und war einer der Mitbegründer des Freiburger Barockorchesters, in dem er von 1985 bis 1997 spielte und dirigierte. Bis heute leitet er den ebenfalls von ihm gegründeten Balthasar-Neumann-Chor.

Hengelbrock: Nein.

ZEIT: Was wollten Sie damals in den achtziger Jahren verändern?

Hengelbrock: Die vielen Ensemblegründungen waren kulturpolitisch motiviert. Die klassische Musikszene hat, was typisch für sie ist, mit einer Verzögerung von 15 Jahren auf die Revolte von 68 reagiert. Das war dringend nötig, auch musikalisch. Es wurde quer durch die Epochen alles ohne stilistische Differenzierung gespielt. Selbst ein genialer Dirigent wie Karajan hat in seinen späten Jahren alles über einen musikalischen Kamm geschert. Man ging in ein Konzert, und alles war ebenso schön wie gleich. Wir waren an Differenzierung interessiert. Deshalb sind so viele Ensembles für Alte und Neue Musik entstanden, das Freiburger Barockorchester , das Ensemble Modern , die Deutsche Kammerphilharmonie, Concerto Köln und viele andere mehr. Das war damals wie eine Explosion, und ich selber war an vorderer Stelle mit dabei.

ZEIT: Sie wollten nur noch in freien Projekten denken und nicht in Dienstplanstrukturen. Warum geben Sie das jetzt auf?

Hengelbrock: Weil es beim NDR Orchester nun in die gleiche Richtung geht. Wenn Sie so wollen, arbeiten wir auch hier in Projekten.

ZEIT: Wird da nicht immer noch in Diensten gedacht?

Hengelbrock: Es wird vor allem in Diensten abgerechnet. Früher war das bürokratische Denken viel größer. Heute finden hier Gruppenproben auf Eigeninitiative statt, und kein Musiker beschwert sich, wenn ich bei der Probe zehn Minuten überziehe. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Musiker sich als Gefangene des Betriebs fühlen. Sie sollen sich als Künstler verstehen und selbstverantwortlich handeln. Das Orchester hier hat nach meiner Nominierung einen Rat gegründet, der sich mit allen künstlerischen und organisatorischen Fragen befasst. Den gab es vorher nicht.

ZEIT: Die freien Ensembles wollten Basisdemokratie.

Hengelbrock: Die haben wir aber sehr schnell modifiziert. Es kommen keine vernünftigen künstlerischen Ergebnisse zustande, wenn man alles diskutiert. Aber theoretisch bestand für jeden die Möglichkeit der Intervention. Das war das Anstrengende: das Spiel der freien Kräfte. Es musste sich die beste Idee und vielleicht auch der stärkste Charakter durchsetzen. Das hat mich sehr geprägt und stark gemacht.