Peter Walschburger ist Biopsychologe. Wenn er sich nicht gerade an der Berliner FU mit Traumata und Katastrophen befasst und mit den Wechselwirkungen zwischen Körper und Psyche, dann spielt er gern Tennis. Auf dem Court kann man viel über Glück und Unglück lernen. "Ein Fehlschlag am Anfang des ersten Satzes, und die Angst vor dem Misserfolg macht einen anfällig für Fehler." Die Pechsträhne beginnt, der Satz ist verloren.

Alles wie im echten Leben: Man erfährt ein Unglück, gerät in die Defensive, achtet nur noch darauf, Gefahren abzuwehren – und provoziert das nächste Unglück. Insofern stimmt es: "Ein Unglück kommt selten allein."

Um beim Tennis zu bleiben: Natürlich gibt es Leute, die sportlicher sind als andere. Und auch ob man Glück hat im Leben, ist eine Frage des Talents. Walschburger sagt, die Fähigkeit, Glück zu erleben, sei ungleich verteilt – Männer sind empfänglicher für Glücksgefühle, während Frauen realistischer sind und auch mehr zur Depression neigen. Die einen sehen alles durch eine rosarote, die anderen durch eine schwarze Brille. Dazu kommt, dass Gefühle und Stimmungen länger auf unser zentrales Nervensystem wirken, den großen Gefühls- und Erfahrungsspeicher, als Gedanken und Tätigkeiten. Bei einer Umfrage zur Einschätzung der wirtschaftlichen Situation fällt unsere Antwort deshalb anders aus, wenn wir verliebt sind, als wenn wir gerade einen engen Freund verloren haben.

Was aber hat das Talent, Glück zu empfinden, mit dem Kühlschrank zu tun, der kaputtgeht, gerade nachdem schon die Waschmaschine, der Wasserkocher, der Staubsauger...? Das Versagen eines Elektrogeräts, sagt Walschburger, sei ein seltenes Ereignis (nun ja, nehmen wir mal an, dass es in seinem Haushalt so ist...), seltene Ereignisse aber verteilten sich ungleich – es könne also passieren, dass zwei solcher Ereignisse schnell aufeinanderfolgen und dann sehr lange nichts passiert. Außerdem behält man defekte Kühlschränke eher in Erinnerung als funktionierende. Auch das hat mit unserem Erkenntnisapparat zu tun: "Das Bewusstsein wird da gebraucht, wo man mit intuitiven Formen des In-der-Welt-Seins nicht weiterkommt. Sind Sie glücklich, befinden Sie sich nicht in einem reflexiven Bewusstseinszustand – sind Sie unglücklich, reflektieren Sie über Ihre Misere."

Immerhin, die Misere dauert nicht ewig – jedes Tennismatch hat einen zweiten Satz, und sehr oft beobachtet Walschburger, wie sich ein Spieler, der im ersten Satz jeden Ball verschlagen hat, auf einmal verwandelt. Plötzlich hat er Körperspannung, ist konzentriert, angriffslustig – und gewinnt. Deshalb: Alle vom Unglück Verfolgten sollten dafür sorgen, dass ein neuer Satz beginnt. Eine Auszeit nehmen, meditieren, den Ort wechseln, sich mit anderen Menschen umgeben. Und von vorn anfangen. Vielleicht kommt dann ein Glück nach dem anderen.