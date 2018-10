Schulden sind eine feine Sache. Besonders wenn man sie nicht hat. Deshalb soll nun dem Schuldenmachen ein für alle Mal Einhalt geboten werden. Und zwar gleich in der Verfassung. Aber durchaus menschlich, denn im Falle der Nichteinhaltung drohen keinerlei Konsequenzen

Ein Prinzip, das auch auf andere Bereiche des täglichen Lebens angewendet werden kann. Gesetze, die lediglich als Vorschlag zu betrachten sind, werden vieles erleichtern und fördern zudem die Eigenverantwortung. Geschwindigkeitsbegrenzungen im Straßenverkehr beispielsweise wären dann nur Richtwerte, selbst nachdem Tempo 100 in der Verfassung verankert worden ist. Mag der Oberste Gerichtshof urteilen, wie er will.

Auch Steuersätze könnten so flexibel behandelt und je nach Sichtweise bezahlt werden oder nicht. Selbst im Gasthaus wäre eine Ad-libitum-Regel bei der Zeche durchaus von Interesse. Im Falle der Schulden kommt noch ein die Demokratie fördernder Effekt hinzu. Da die Schulden des Staates auf alle Staatsbürger demokratisch verteilt werden, obliegt es auch dem Einzelnen, korrekt damit umzugehen.

Ähnlich wie beim Wahlrecht kann er nun entscheiden, ob er von den Schulden Gebrauch machen will oder nicht. Vermutlich wird eine Mehrheit auf ihre Schulden verzichten wollen. Das macht aber nichts. Irgendwer muss ja dafür aufkommen. Und da bereits jedes Neugeborene in diesem Land dieselbe Schuldenlast trägt wie ein Bankdirektor, wissen wir, wer dereinst zur Kasse gebeten wird. Ganz ohne Konsequenzen geht es ja doch nicht. Die Schuldenbremse kann also ruhig kommen. Wie schön, dass nun eine Generation heranwächst, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, ohne davon zu wissen.

Eine Auswahl der besten Glossen dieser Rubrik ist soeben im Czernin-Verlag erschienen: Alfred Dorfer "Donnerstalk"; 168 Seiten, 15,90 €. Ebenso neu ist bei Hoanzl die DVD-Box "Werkschau" mit allen sieben Bühnenprogrammen von Alfred Dorfer erschienen.