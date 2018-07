Es gibt Erfolge, die nützen dem Sieger nicht. Sodass es am Ende so scheint, als ginge er als Verlierer vom Platz.

In der Bildungspolitik könnte man vom Zöllner-Effekt sprechen. Jürgen Zöllner war fünf Jahre lang in Berlin zuständig für Kitas, Schulen und Universitäten. Er hat das zersplitterte Schulsystem vereinfacht, die Hauptschule abgeschafft und damit mehr Bildungsgerechtigkeit ermöglicht. Mit einer neuen Stiftung hat er den Universitäten in der Stadt auf Dauer zusätzliche Forschungsmillionen zugeschanzt . Und wenn die Charité bald Bundesmittel bekommt , wäre das sein Verdienst – einen besseren Mann hätte sich die Metropole nicht wünschen können.

Nun tritt er ab. Aber wie wird Zöllner öffentlich wahrgenommen? Als Sieger keinesfalls. Fünf Jahre lang ist er für seine Politik nur geschmäht worden. Da verwundert es nicht, dass sich nun kein Nachfolger finden will. Eigentlich sollte die CDU den Posten haben, konnte ihn wegen »Personalmangels« aber nicht besetzen. Jetzt bleibt das Amt an der SPD hängen, die das wichtigste Ressort der Stadt landauf, landab wie Sauerbier anbietet. Bislang erfolglos.

Bildungspolitische Mosermentalität ist nicht nur an der Spree zu Hause. Auch bundesweit gilt der Spruch, den der ehemalige Generalsekretär der Kultusministerkonferenz (KMK) Erich Thies auf Berlin gemünzt hatte: »Der Schulsenator kann 95 Prozent der Probleme lösen. Wegen der restlichen 5 Prozent bekommt er so viel Prügel, als hätte er nichts getan.«

Egal ob in Berlin oder Baden-Württemberg, in Hamburg oder Hessen: Bildungspolitiker haben von Amts wegen immer von vornherein verloren. Lassen sie die Schulen in Ruhe, gelten sie als untätig angesichts der enormen Probleme. Betätigen sie sich als Reformer, sorgen sie für »Schulchaos«.

Selbst unbedeutende Regelungen können enorme Empörungslawinen auslösen. Als Senator Zöllner verkündete, dass ein Teil der Plätze an stark nachgefragten Gymnasien (ähnlich wie in anderen Kommunen) in Zukunft verlost werden solle, provozierte er wochenlange Debatten. Dass keine der Befürchtungen ein paar Monate später in der Praxis Wirklichkeit wurde, interessierte dagegen kaum noch jemand. Wer möchte angesichts solch irrationaler Aufgeregtheiten noch Schulpolitik betreiben?

Wo man sich mit dem Posten doch nur Ärger einhandelt. Bei Bildung meint jeder mitreden zu können, schließlich gibt es niemand, der nicht einmal eine Schule besucht hat. Zudem ist jede Reform sehr teuer und trägt erst nach vielen Jahren Früchte.

Jahrzehntelang kämpfte die Bildungspolitik um mehr Aufmerksamkeit. Jetzt hat sie diese – und sitzt in der Bedeutungsfalle: Die Erwartungen sind so groß, der Debattenton so hysterisch, dass jeder, dem seine Karriere lieb ist, das Amt meidet. Die Folgen sind fatal: Mit wachsender Wichtigkeit des Jobs sinkt das Profil der Akteure. Wer heute einen Bildungspolitiker mit Ideen und Kompetenz nennen soll, kommt über zwei, drei Namen nicht hinaus. Die KMK verwaltet vor sich hin, politische Debatten gibt es kaum noch, von bundesweiten Initiativen ganz zu schweigen.

So aber schaffen wir die Schulpolitik langsam ab.