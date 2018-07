Es gibt eine Tat, an der man erkennen kann, ob es einem Schweizer wirklich ernst ist mit seinem Ansinnen: wenn er seine Pensionskasse auflöst, sich also sein fürs Altenteil Erspartes nimmt, um einen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Das hat das Basler Ehepaar Pierre und Catherine Brunner getan. Vor drei Jahren.

Aber sie haben sich damit nicht den Traum vom Auswandern nach Kanada oder den Wunsch nach einer eigenen Kunstgalerie verwirklicht. Nein, sie haben mit dem Geld und der Unterstützung von Freunden die World Peace Academy (WPA) in Basel gegründet. Eine Ausbildungsstätte, wo man den Frieden, also einen erstrebenswerten gesellschaftlichen Zustand, studieren kann.

Ein Vierteljahrhundert lang hatte das Ehepaar sein Leben in den Dienst anderer Menschen gestellt, der Theologe und die Psychologin hatten Gassenküchen, offene Kirchen betrieben, sich um Aids-Kranke gekümmert, die von ihnen gegründeten Basler Wohngemeinschaften waren immer voller Menschen, die nicht mehr ein und aus wussten. Sie kümmerten sich um diejenigen, die aus dem Arbeitsleben ausgeschieden waren, aus welchen Gründen auch immer. »Wir wollten einen Ausgleich schaffen zwischen den Gesellschaftsschichten«, sagt die 52-jährige Catherine Brunner. Dass sie dabei auch viele menschliche Enttäuschungen erlebt haben, verhehlen sie nicht. »Wir wurden so oft beklaut, dass wir gar nicht mehr gezählt haben. Aber das hat uns in unserer Menschenliebe eher bestärkt, denn wir sehen halt, woher die Menschen kommen«, sagt ihr Mann. Und die Frau ergänzt: »Ich habe mir angewöhnt, den Menschen nicht an seinen Defiziten, sondern an seinen edlen Taten zu messen.« Und, ach ja, zwei Kinder haben die Brunners in diesem Trubel, in dieser wild zusammengewürfelten Großfamilie großgezogen. Aus denen ist auch etwas geworden. Die Tochter ist Balletttänzerin, der Sohn betreibt einen Kleiderladen.

Aber irgendwann war Schluss mit Selbstaufopferung. Man fand keine Mitarbeiter mehr. Und vor allem: Die beiden wollten mehr, als im Lokalen zu wirken und dem Staat unter die Arme zu greifen.

»Jedes kleine Problem hat heute globale Ursachen. Zu deren Lösung wollten wir mehr beitragen, Multiplikatoren sein. Denn Frieden kann es nur im Verbindenden, in der Vernetzung geben. Da schien uns die Idee eine Akademie für Friedensstudien naheliegend«, sagt der 56-jährige Pierre Brunner. Man nahm Kontakt zum weltbekannten Friedensforscher Johan Galtung auf, der natürlich begeistert war – und das Ansinnen bis heute in Rat und Tat unterstützt.

Der Ort, an dem seit dem 1. März 2010 Gutes entsteht, liegt in einem Hinterhof beim Basler Bahnhof. In einem kleinen, verwinkelten, alten Haus leben und arbeiten 35 Studenten aus 25 verschiedenen Nationen. Internationale Dozenten lehren sie die Friedensarbeit. Hier wird ihnen in verschiedenen Modulen die Theorie vermittelt, es geht um direkte, strukturelle und kulturelle Gewalt – und es geht um Konfliktlösungen, darum, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit dauerhafter Frieden herrschen kann. Mit Fallstudien durchleuchtet man Konflikte und mögliche Lösungsszenarien. Hier sollen sie das Rüstzeug bekommen, um später in den Konfliktgebieten dieser Welt erfolgreich vermitteln, festgefahrene Situationen aufbrechen oder andere Wege aufzeigen zu können. In regelmäßigen Abendveranstaltungen sprechen hochkarätige Redner und Rednerinnen, die mit den Themenfeldern in Theorie und vor allem in Praxis vertraut sind.