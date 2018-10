Larry Merritt steht auf dem Dach des Chicagoer Rathauses und deutet auf die Büschel mit lila Prärieklee, scharlachrotem Bienenbalsam neben weißem Ehrenpreis und Schmetterlingsstauden, die würzig duften. Er ist der Sprecher der städtischen Umweltbehörde, und das Gartenidyll ist eines seiner Vorzeigeobjekte. Ringsherum: Chicagos Wolkenkratzer. Aus den Straßenschluchten dringt Sirenengeheul herauf. Auf die Idee, dem elfstöckigen Neoklassikbau ein lebendes Dach zu verpassen, sei der damalige Bürgermeister bei einem Deutschlandbesuch vor zehn Jahren gekommen, sagt Merritt. Inzwischen ist Chicago mit mehr als 650.000 Quadratmetern Garten in luftigen Höhen die US-Hauptstadt der grünen Dächer.

Ursprünglich war es mal als politische Öko-Geste gedacht, aber inzwischen zählt es zu den Prioritäten der Stadt. Die mit rund 2,7 Millionen Einwohnern drittgrößte Stadt der USA bereitet sich auf die Zukunft vor: Leben in einer heißeren Klimazone. Vor fünf Jahren beauftragte die Stadt Klimaforscher damit, eine Prognose zu erstellen. Das Ergebnis: Tödliche Hitzewellen, sintflutartige Regengüsse, gefährliche Krankheiten, aussterbende Tierarten werden erwartet. " Extreme Temperaturen werden nach unseren Berechnungen häufiger auftreten und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlergehen der Bevölkerung haben. In der Folge können Krankheits- und Todesfälle ansteigen", schrieben die Autoren der Studie. Bisher zeichnete sich die Metropole im Mittleren Westen der USA durch lange, eisige Winter und Sommer mit durchschnittlich 22 Grad aus. Doch seit den achtziger Jahren steigen die Temperaturen. Hitzewellen häufen sich, der jüngsten im Juli mit Temperaturen von 37 Grad fielen mindestens 16 Menschen zum Opfer.

So beschlossen der Bürgermeister und der Stadtrat den Chicago Climate Action Plan, der dazu beitragen soll, dass es nicht ganz so schnell geht mit der Erwärmung ihrer Stadt. Energieeffizientere öffentliche Gebäude und beschleunigte Genehmigungsverfahren für "grüne" Bauherren. Die Kohlekraftwerke, die die Stadt mit Energie versorgen, werden vorerst nicht abgeschaltet, aber der Energieanteil aus erneuerbaren Energien soll steigen. Chicago hat ehrgeizige Ziele: Bis 2050 sollen die Treibgasemissionen um 80 Prozent unter dem Ausstoß von 1990 liegen.

Aus Washington erwartet man wenig Hilfe. Obamas Traum einer grünen Wende ist vorbei. Noch im vergangenen Jahr hatte der Präsident markige Worte: "Die Nation, die in der Suche nach sauberer Energie führend ist, wird auch die Weltwirtschaft anführen, und Amerika muss diese Nation sein." Doch die Taten sind ausgeblieben, und Obama drehte einige Umweltstandards sogar zurück. Er verhinderte neue Anti-Smog-Maßnahmen. Er genehmigte mehr Ölbohrungen in der Arktis und im Golf von Mexiko. Gesetzesentwürfe zum Emissionshandel verstauben in seiner Schublade.

Nun sind auch etliche Forscher vorsichtig damit, eine direkte Beziehung zwischen schlechtem Wetter und einem menschengemachten Klimawandel herzustellen. Fest steht jedoch, dass die US-Bürger dieses Jahr extreme Wetterausschläge erleben mussten. Allein in den ersten sechs Monaten tobten 1.600 Tornados durch die USA, im Mai wurden weite Teile der Stadt Joplin im Bundesstaat Missouri dem Erdboden gleichgemacht, 153 Menschen starben. Im Mittleren Westen traten der Mississippi und der Missouri über die Ufer und fluteten wochenlang Gemeinden und Felder. Die örtlichen Bauern meldeten einen nahezu kompletten Ernteausfall. In Texas waren nach wochenlanger Dürre von Seen und Flüssen nur rissige Erdkrusten übrig, einigen Gemeinden ging das Trinkwasser aus. In Arizona fraßen Brände fast 200 Quadratkilometer Wald – eine Fläche, so groß wie 25.000 Fußballfelder – und bedrohten das nationale Atomlabor in Los Alamos.

An vielen Orten werden einstige Rekordhochwassermarken und Höchsttemperaturen inzwischen regelmäßig erreicht. Weil ein Dutzend vorgelagerter Atlantikinseln fast dauernd überflutet waren, entschloss sich der Bundesstaat Maryland, sie aufzugeben. Hunderten von Kilometern Küste droht bald dasselbe Schicksal, jahrhundertealte Eskimodörfer in Alaska mussten umgesiedelt werden. Die Südspitze Floridas ist besonders gefährdet durch Hurrikane und Sturmfluten – ausgerechnet da, wo sich viele wohlhabende US-Rentner und Privatiers aus aller Welt niedergelassen haben.