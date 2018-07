Ich hatte eingecheckt, meinen Rucksack ins Zimmer gestellt und das Hotel schon wieder verlassen, um Istanbul zu erkunden. Draußen vorm Eingang fiel mir ein, dass ich mein Geld vergessen hatte. In dem Moment, als ich mich umdrehte, sah ich etwas Großes, Dunkles, fast Schwarzes auf mich zustürzen. Zu spät! Schon traf mich das dreckige Wasser, das die Putzfrau aus dem Fenster geschüttet hatte. Ich war pitschnass und roch nicht angenehm, aber seitdem weiß ich, dass man in Istanbuler Hotels Wert auf Sauberkeit legt.

Dreißig Jahre ist das her. Heute entsorgen die Hotels ihr Putzwasser zwar nicht mehr auf den Bürgersteig, aber viele von ihnen halten es bei der Einrichtung noch immer wie damals: Feldpritschen und Plastikrosen. Oder ihre Besitzer meinen, dass man Urlaubern westliche Standards bieten muss: Ikea-Möbel in den Zimmern und Kylie Minogue zum Frühstück. Um so schöner, wenn man in der Masse nichtssagender Quartiere ein Hotel findet, in dem man nicht nur gut schläft, sondern auch den Charme Istanbuls spürt.

Das Empress Zoe ist so ein Hotel. Es liegt unterhalb der Hagia Sophia und trägt den dichten Blättermantel eines Blauregens, der auch das kleine, messingfarbene Namensschild an der Hauswand verdeckt. Etwas zögerlich trete ich ein. Ist das hier wirklich ein Hotel? Stufe für Stufe geht es hinunter zur Lobby. An kargen Steinwänden hängen alte Schlüssel, das Souterrain verströmt den Atem einer Ausgrabungsstätte. In gewisser Weise war es das auch mal: Als die beiden Schwestern Ann und Cristina Nevans das Haus 1991 kauften und zu einem Hotel umbauten, entdeckten sie beim Freilegen der Fundamente die Reste einer byzantinischen Passage und eines Vorratskellers aus osmanischer Zeit.

Von der Lobby laufe ich durch ein Labyrinth aus Gängen und Stiegen und stehe irgendwann im Garten, wo Cristina Nevans gerade an einer Blume herumzupft. Cristina ist Landschaftsarchitektin, eine Frau um die 50, die nicht ruhig sitzen kann, rehbraune Augen, schulterlanges Haar. Natürlich hat sie den Garten selbst gestaltet. Er sollte aussehen, als existiere er seit Jahrhunderten, und das ist ihr auch gelungen. Fast vergeblich wirft die Herbstsonne ihre Strahlen durch dichte Lorbeersträucher und Palmen, unter einem Pflaumenbaum steht ein alter Brunnen, an Kieswegen liegen die Brocken heiliger Steine, auf einer Bank schläft ein Kater. Links wird der Garten von drei Nebengebäuden des Hotels gesäumt, ihre Balkone weisen ins Grün. Rechts steht die grasbewachsene Kuppel eines Badehauses aus dem Jahre 1483. Es tut gut, hier morgens entspannt den ersten Tee zu trinken, während die 17-Millionen-Stadt drumherum bereits tost.

Cristinas Liebe für die Geschichte der Stadt zeigt sich auch in den Zimmern, die sie zusammen mit einem befreundeten Künstler alle unterschiedlich gestaltet hat. Die Wand hinter meinem Bett ist mit modernen Fresken bemalt, Szenen aus Konstantinopel, und das gebogene Rückenteil des Bettes erinnert an die Kuppel einer Moschee. Es gibt Hotels, in denen ein solcher Flohmarkt-Chic Klaustrophobie auslöst, hier jedoch wirkt er spielerisch, fast beiläufig. Manche Details entdecke ich erst beim dritten Vorbeigehen, etwa die Tischglasplatte auf dem Stück einer alten Säule. Die hölzernen Balkongitter, die an die Fenstergitter erinnern, hinter denen die Frauen früher das gesellschaftliche Treiben verfolgten, ohne selbst gesehen zu werden. Oder das alte Backgammon-Brett. Aus dem öffentlichen Leben im modernen Istanbul ist dieses Spiel fast verschwunden – vor dreißig Jahren schien noch die ganze Stadt zu spielen. Aber nicht nur für diese Details haben die Schwestern Nevans ein Händchen, sondern auch fürs Personal: Im Empress Zoe arbeiten so herzliche und charaktervolle Angestellte, dass Gäste schon drei von ihnen vom Fleck weg geheiratet haben.

Empress Zoe, Akbiyik Caddesi 4/1, Sultanahmet, Tel. 0090-212/5182504, www.emzoe.com. DZ 120 Euro, Suite je nach Kategorie ab 130 Euro