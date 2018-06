DIE ZEIT: In Fatih Akins Istanbul-Film Crossing The Bridge schippern Sie zusammen mit Ihrer Band Baba Zula über den Bosporus und machen Musik, während hinter Ihnen die Sonne untergeht.

Murat Ertel: Genau genommen ging die Sonne gerade auf, als wir die Szene drehten. Die Musiker, die in Fatihs Film mitmachten, durften sich aussuchen, wie sie auftreten wollen. Ich dachte damals sofort an den Bosporus – für mich ist er die Essenz von Istanbul. Also sagte ich: Wir möchten gerne auf dem Bosporus spielen, auf einem Boot, 24 Stunden lang. Ihm gefiel die Idee.

ZEIT: Und warum die aufgehende Sonne? Für Musiker beginnt der Tag doch eher, wenn sie untergeht?

Ertel: Das stimmt zwar, aber Sonnenaufgänge sind kraftvolle, magische Momente. Nicht nur technisch, weil das Licht so schön ist, sondern auch spirituell. Ihre Energie ist so positiv. Sonnenaufgänge sind noch kostbarer als Sonnenuntergänge. Schon weil man in seinem Leben viel weniger davon sieht.

ZEIT: Sind Sie ein Tag- oder ein Nachtmensch?

Ertel: Letzteres. Ich mag die Nacht – auch weil da auf den Straßen weniger los ist. Für mich ist das Hässlichste an Istanbul der Straßenverkehr. Nachts kann man dem entkommen. Nachts mischen sich auch weniger Leute in deine Angelegenheiten ein. Man kann sein Leben leben, wie man will.

ZEIT: Istanbul gilt seit Jahren als europäische Party-Metropole. Richtig lauschig können die Nächte hier doch auch nicht mehr sein.

Ertel: Da ist natürlich was dran. Im Zentrum, am Taksim-Platz, ist am Wochenende die ganze Nacht die Hölle los. Selbst der Berufsverkehr fängt inzwischen schon um sechs Uhr an. Früher kamen die Autos erst gegen acht Uhr über die Brücke.

ZEIT: Warum sind alle so verrückt nach Istanbul?

Ertel: Wir haben hier einfach extrem gute Clubs, ein internationales Publikum, Musiker aus allen Ecken der Welt – und alle profitieren voneinander. Die Stadt war schon immer sehr kosmopolitisch, eine Brücke für unterschiedlichste Kulturen aus Ost und West. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben Kriege und Putsche viel von dieser Atmosphäre zerstört. Aber langsam kehrt der Geist zurück, das spüre ich.

ZEIT: Angenommen, Sie hätten eine Nacht Zeit, um das zu beweisen: Wo würde sie beginnen?

Ertel: Vielleicht würden wir erst einmal die Istiklal Caddesi entlangschlendern, die Hauptstraße von Beyoğlu, und uns die Straßenmusiker ansehen. Manche sind interessant, andere sind furchtbar, aber man bekommt einen ganz guten Eindruck von der Vielfalt der Istanbuler Musikszene. Anschließend würden wir in eine Türkü-Bar gehen, wo traditionelle Musik gespielt wird – fünf, sechs Musiker, die fast 24 Stunden lang spielen, unglaublich. Es gibt sie überall in der Stadt. Dann würden wir uns einen Club suchen.