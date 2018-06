Michelin-Führer für das Jahr 2012, der soeben erschienen ist, hat jedenfalls gezeigt, dass in Deutschland Frauen nicht mit Sternen ausgezeichnet werden. "Aber ich habe doch einen Stern", sagt Erika Bergheim. Sie und drei weitere Frauen von insgesamt 249 Sterneköchen. Das ist ein Frauenanteil, der noch niedriger ist als der in Dax-Vorständen. (Die Diskussion über die Frauenquote wäre wahrscheinlich für alle viel interessanter, wenn man sie am Beispiel von Sterneküchen statt Dax-Vorständen führte. Von der Leyen: "Wenn sich in den Sterneküchen auf den Top-Ebenen weiter nichts tut, brauchen wir ein Gesetz." Kristina Schröder: "Die Politik kann und darf sich nicht in die Personalpolitik von Sterneküchen einmischen.")

Erika Bergheim hat, wie sie sagt, eine normale Fünftagewoche "wie die meisten Angestellten in diesem Land". Die meisten Angestellten in diesem Land sind allerdings keine Sterneköche. Diese Zurückhaltung ist wahrscheinlich wieder ein Beispiel der viel gescholtenen Genügsamkeit, die Frauen davon abhält, Führungskraft zu werden. Der

"Heute erscheint es mir praktisch unmöglich, Kinder zu haben und voll zu arbeiten", sagt Erika Bergheim. "Meine Mutter hatte fünf Kinder und hat immer gearbeitet. Das wäre heute gar nicht mehr drin, da käme sofort das Jugendamt." Fest steht, dass der Job als Küchenchef hart ist. Bergheim sagt, sie habe wenig Geld verdient, bis sie vierzig wurde. Die Arbeitstage sind lang, man ist immer müde und immer in Bewegung.

Das Restaurant Nero in Essen, wo Bergheim seit acht Jahren Küchenchefin ist, gehört zum Hotel Hugenpoet, das in einem wuchtigen Schloss aus dem 17. Jahrhundert untergebracht ist. Im Gewölbekeller stapelt Bergheim Gläser mit Eingekochtem: Pilze, Perlzwiebeln, Pflaumenmus, Gänserillettes. Für ihre freien Tage – Sonntag und Montag sind Ruhetage – nimmt sie sich ein paar Gläser mit nach Hause, um zum Beispiel in Öl eingelegte Kräuterseitlinge zu Bratkartoffeln oder zu Bratenresten zu essen. Das Einkochen macht sie im Küchenalltag nebenher. Sie experimentiert ein bisschen herum. Einer ihrer Mitarbeiter legte neulich Wassermelone süßsauer ein. Klassischer ist Bergheims Rezept für eingemachte Birnen: Sie werden in Weißwein und Zucker pochiert, mit Zimt und Nelken gewürzt und heiß in Gläser abgefüllt. Es gibt nahezu nichts, was im Nero nicht in Gläser eingemacht wird.

Natürlich schmecken Konserven deutlich besser, wenn sie selbst gemacht sind. Früher gehörte das Einmachen wie das Sockenstopfen zum Alltag der Hausfrau; die gestresste Teilzeithausfrau von heute ist aber froh, dass sie ihre Konserven nicht auch noch selbst machen muss, sondern einfach kaufen kann. Das Einkochen hat dadurch die Chance, zum schönen Hobby zu werden. Bergheims Kräuterseitlinge mit Kapern und Sardellen in Olivenöl eignen sich gut als Einstieg. (Die Gänserillette ist für Fortgeschrittene.)

Im Nero gibt es Nagelrochen mit gegrillter Melone, ein Étouffé-Täubchen mit Brombeere und so etwas Raffiniertes wie eine Seeigelcreme. Zu Hause mag Bergheim es deftiger, besonders im Herbst und Winter. So schmort sie manchmal sonntags für sich und ihren Mann Ochsenbäckchen oder eine Kalbshaxe.

Ihr Mann hat allerdings das Pech, dass sie nur selten für ihn kocht. Er muss für sich selbst sorgen, was er auch sehr gut kann, wie Bergheim beteuert. Ihre normale Fünftagewoche sieht so aus, dass sie morgens um zehn Uhr ins Restaurant geht und erst um ein Uhr nachts zurückkommt. Vor ein paar Jahren hatte Bergheim genug vom Kochen und arbeitete fünf Jahre lang bei einem Großhandel für Gourmetprodukte. Es war ein Bürojob mit geregelten Arbeitszeiten, was ihr am Anfang gefiel. Aber irgendwann wurde sie vom langen Sitzen so unruhig, dass sie hinunter ins Lager ging und zum Spaß schwere Kisten mit Lebensmitteln hin und her räumte.