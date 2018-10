Schwer vorstellbar, dass ein Koch nicht richtig isst. Zum Frühstück einen Espresso, auf dem Weg zur Arbeit eine Flasche Wasser, vielleicht ein belegtes Brot, dann den ganzen Tag "kosten und naschen". Einziger kalorischer Fixpunkt: das Personalessen um 18 Uhr, bevor der Abendbetrieb losgeht. Inmitten der Köstlichkeiten, die Kolja Kleeberg und seine 38 Mitarbeiter auf die Tische zaubern, findet einer kaum Zeit zum Essen: der Chef selbst.

Von Mitternacht an, wenn die Anspannung in der Küche nachlässt, kommt der Hunger. Dann hängt die Schürze am Haken, die Tür seines Restaurants Vau in Berlin schließt sich hinter ihm. Und auf dem Heimweg liegt eine Reihe von Versuchungen. Die Bratwürste im Augustiner, gleich um die Ecke am Gendarmenmarkt. Oder die Wan-Tan-Suppen des Good Friends in Charlottenburg.

Hat Kleeberg sie alle umfahren, kommt er gegen halb zwei nachts zu seinem Haus etwas außerhalb von Berlin. Seine Frau und die drei Söhne schlafen. Dann steigt Kleeberg hinab zu seiner "Wundertüte": der Speisekammer im Keller. Vielleicht greift er zunächst nach der Ahlen Worscht, die an einem der Regale hängt, und macht sich ein Wurstbrot. Sein Vater hat sie von einem Schlachtfest mitgebracht. Daneben Gläser mit Blut- und Leberwurst. Und Weckewerk, eine außerhalb Hessens nahezu unbekannte Wurstspezialität. Das erst mal gegen den Hunger. Kleeberg denkt jetzt nicht daran, den Kochlöffel zur Seite zu legen. "Andere Leute setzen sich vor den Fernseher, ich gehe zur Entspannung in die Küche. Die Nacht ist die Zeit zum Einkochen."

Es gebe zwei Arten, eine Speisekammer zu füllen, sagt Kleeberg. "Die erste ist, sich einen Ort im Haus zu suchen, wo man alles lagert, was nicht in den Kühlschrank kommt. Die Salami oder das Schwarzbrot. Aber wenn man noch ein Stück Garten hat, dann kann man immer etwas einmachen." Bei ihm wächst vorzugsweise Obst. Erdbeeren, Brombeeren, Himbeeren, Rhabarber, Birnen. Gerade sind die Quitten reif.

"Wundertüte", weil Kleeberg daheim nie nach Rezept kocht. Wenn Freunde kommen, schaut er einfach, was da ist, und improvisiert. Eines aber darf nie fehlen: eingemachter Knoblauch. "Den lege ich im Frühjahr ein. Sobald der Sommer kommt, beginnt er Keime auszutreiben, dann schmeckt er muffig. Damit kann man jede Tomatensauce verderben." Knoblauch sollte man erhitzen, weil er nachgärt. Deshalb brät Kleeberg ihn in Olivenöl an, gibt Lorbeer oder Kräuter hinzu. Dann die Zehen ins Glas schichten. Das heiße Bratöl darauf, sodass alles gut bedeckt ist. Deckel drauf. Fertig.

Er habe neulich einen Cartoon gesehen, sagt Kleeberg. Da stand eine Frau vor einem fast leeren Kühlschrank: "Hm. Eine Tube Meerrettich und ein Glas Erdbeermarmelade. Mal schauen, was ich daraus zaubern kann." Bei ihm ist es umgekehrt, die Speisekammer ist so gut gefüllt, dass sie von Zeit zu Zeit geleert werden muss. Neulich hat Kleeberg dort Gürkchen gefunden, eingemacht im Jahr 2000. Sie waren noch genießbar.