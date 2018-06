DIE ZEIT: Im südafrikanischen Durban beginnt Montag die nächste Verhandlungsrunde für ein globales Klimaschutzabkommen. Ein Durchbruch wird nicht erwartet . Ist Ihre Arbeit als EU-Klimakommissarin nicht unglaublich ermüdend?

Connie Hedegaard: Ich fahre nun zu meiner achten Klimakonferenz , und ich hasse diese Sitzungen. Alles dauert unendlich lange. Am Anfang war ich nur frustriert. Denn das Prinzip geht völlig gegen meinen Charakter, schnelle Entscheidungen herbeizuführen. Aber wenn man die ganze Welt verändern will, dann sind die Schritte nun einmal klein. Das muss ich akzeptieren.

ZEIT: Haben Sie sich schon einmal gedacht: »Genug! Ich höre auf, durch die Welt zu fliegen«?

Hedegaard: Zugegeben: das ist schon eine Ironie meines Lebens. Immerhin kompensieren wir meine Flüge über eine Agentur, die dann Klimaschutzprojekte finanziert.

ZEIT: Seit rund zwei Jahren spielt die Erderwärmung auf der internationalen Agenda nur noch eine Nebenrolle. Was bedeutet das für Ihren Kampf gegen den Klimawandel ?

Connie Hedegaard Die 51-Jährige EU-Klimakommissarin arbeitete lange als Journalistin, ehe sie 2004 zur dänischen Umweltministerin ernannt wurde. 2010 wechselte sie nach Brüssel

Hedegaard: Wer gerade in Griechenland oder Italien lebt, hat sicher andere Sorgen. Aber zugleich erlebe ich, wie die Industrie, wie Vorstandschefs umgedacht haben und nach Lösungen für die Klimakrise suchen. Klar ist aber auch: Ohne eine Wirtschaftskrise wäre der Preis für Öl heute bedeutend höher – er lag im August 2008 bei nahezu 150 Dollar je Fass. Wenn das länger angehalten hätte, wären wir schneller vorangekommen. Der Kostendruck wäre höher.

ZEIT: Sie selbst wurden von manchen Medien zur Jeanne d’Arc des Klimaschutzes ernannt, fühlen Sie sich heute eher wie Don Quichotte?

Hedegaard: Als ich zu meiner ersten Klimakonferenz in Südafrika gereist bin 2004 – wo waren wir denn da? Ich dachte: Mein Gott, wie langsam ist das alles hier. Da saßen Umweltminister und berieten darüber, wie man sich bei den Regierungschefs Gehör verschaffen kann. Das ist gerade fünf Jahre her. Heute haben die Chinesen in ihrem Fünf-Jahres-Plan erstmals ein CO₂-Emissionsziel, der Emissionshandel könnte dort 2015 starten. Wir hätten das damals niemals für möglich gehalten. In den vergangenen zwei Jahren haben mehr als 90 Länder Klimaziele für ihr Land benannt. 2008 waren wir in Europa fast allein damit.

ZEIT: Uns rennt die Zeit davon. Wann haben wir den Kampf gegen den Klimawandel verloren?

Hedegaard: Um unsere Volkswirtschaften Richtung grüne Energien zu lenken und zugleich das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen...

ZEIT: ...das gleichbedeutend ist mit einer Vermeidung der Klimakatastrophe...

Hedegaard: ...bleiben uns vielleicht fünf Jahre.

ZEIT: Die Internationale Energieagentur fürchtet, dass die meisten Investitionen der Energiekonzerne längst in Richtung Kohle gehen. Ihr Handlungsspielraum schrumpft täglich!

Hedegaard: Ganz so düster ist es nicht: Viele Großkonzerne achten heute entlang ihrer ganzen Lieferkette auf Klimaverträglichkeit. Regierungen zahlen Prämien, wenn Privathaushalte ihre Häuser besser isolieren. Selbst in weniger entwickelten Ländern wird darauf gedrungen, saubere Energie zu produzieren. Vor drei, vier Jahren war das kein Thema. Das war Luxus. Heute hat jeder begriffen, dass wir nachhaltiger wirtschaften müssen, wenn wir Wachstum für neun Milliarden Menschen schaffen wollen.