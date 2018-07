DIE ZEIT: Mrs. Bush, Sie meiden Interviews, und wenn es gar nicht anders geht, wird man von Ihnen angerufen. Von Angesicht zu Angesicht lassen Sie sich nicht befragen. Warum eigentlich?

Kate Bush: Es ist einfach praktischer, wenn ich Interviews am Telefon absolviere, das kann ich von zu Hause aus und verliere keine Zeit.

ZEIT: Versuchen Sie, den Musikbetrieb so weit wie möglich auf Abstand zu halten?

Bush: Das kann ich wohl kaum abstreiten. (lacht) Da ist etwas in mir, das Distanz vorzieht. Der Wirbel um meine Person macht mich nervös.

ZEIT: Zuletzt ließen Sie sich bis zu zwölf Jahre Zeit für ein neues Album. Nun erscheint mit 50 Words For Snow nach Director’s Cut bereits Ihr zweites Werk innerhalb eines Jahres. Was ist in Sie gefahren?

Bush: Seit Langem muss ich mich dafür rechtfertigen, dass ich mir zu viel Zeit nehme für meine Platten. So lag ein gewisser Reiz darin, schnell zu sein, allein um für Verwirrung zu sorgen. Künftig kann ich immer damit prahlen, 2011 zwei Alben veröffentlicht zu haben. Ich habe mich beeilt wie noch nie in meinem Leben.

ZEIT: Sie haben sich in Ihrer 30-jährigen Karriere noch nie unter Druck setzen lassen. Was trieb Sie?

Bush:50 Words For Snow ist eine Winterplatte, es wäre selbst für meine Verhältnisse seltsam, sie im Sommer zu veröffentlichen. Gut, ich hätte ein Jahr warten können, aber dafür war ich wieder zu ungeduldig.

ZEIT: Sie sind Perfektionistin. Angeblich lassen Sie, sogar wenn Sie mit prominenten Kollegen zusammenarbeiten, selbst kleinste Details endlos wiederholen. Auf dem neuen Album ist Elton John dabei. Wie oft musste Sir Elton ran, bis Sie zufrieden waren?

Bush: Elton wollte nicht vorbereitet werden. Er wollte weder den Song vorab hören noch irgendwelche Details wissen. Als ich ihn anrief, sagte er nur: »Ich komme einfach vorbei und tue, was du verlangst!« So viel Vertrauen ehrt mich, aber es erzeugt auch enormen Druck. Denn Elton hat nur sehr, sehr wenig Zeit. Aber er ist ein vorbildlicher Profi. Er hat seinen Part dann einige Male gesungen, bis es für mich passte. Und ich war wirklich schnell zufrieden.

ZEIT: Der Song Snowed In At Wheeler Street, auf dem Elton John mit Ihnen singt, handelt von Zeitreisen. In welche Zeit würden Sie gerne reisen?

Bush: Auf die Schnelle fällt mir nur Atlantis ein. Alle Beschreibungen klingen faszinierend.

ZEIT: Ein Album mit Liedern nur über Schnee ist ein typisches Kate-Bush-Projekt. Was ist mit dem Schnee?

Bush: Schnee ist magisch auf vielen Ebenen. Für die meisten Erwachsenen sind Erinnerungen an die Kindheit damit verknüpft. Aber Schnee ist auch schnell vergänglich, nimm ihn in die Hand, und er schmilzt. Er hat keinen Bestand. Das macht auch seine Faszination aus.

ZEIT: Der Titel des Albums bezieht sich darauf, dass Eskimos fünfzig Wörter für Schnee haben sollen. Aber das stimmt leider nicht, oder?

Bush: Ich weiß, aber mich reizte die Idee, dass es so viele Wörter für eine Sache geben könnte. Allein in der englischen Sprache gibt es mehrere für Schnee. Und mich faszinierte die Herausforderung, noch viele weitere zu finden: passende, aber auch unsinnige. Ich hatte einen großen Spaß daran, mir Quatsch auszudenken – »faloopnjoompoola« ist toll, oder?

ZEIT: Bauen Sie noch Schneemänner?

Bush: Ich liebe Schneemänner. Jeden Winter baue ich mindestens einen. Ich warte immer auf diesen klebrigen Schnee, mit dem es am meisten Spaß macht. Ich habe einen Plastikhut, den meine Schneemänner jedes Mal aufgesetzt bekommen. Und einen Schal bekommen sie auch. Wenn sie schmelzen, bin ich traurig.

ZEIT: Auf der neuen Single Wild Man besingen Sie einen Yeti, der von Menschen gejagt wird, die ihm sein Geheimnis entreißen wollen. Fühlen Sie sich ihm manchmal ähnlich?

Bush: Das wäre übertrieben, ich bin doch kein Yeti. (lacht) Die Geschichte, um die es geht, ist auf vielerlei Arten auslegbar. Vor allem ist es ein Lied, das von meiner Zuneigung für dieses arme, verfolgte Wesen handelt. Der Yeti ist ein scheues Individuum, das eben allein gelassen werden will. Ist das so schwer zu verstehen?